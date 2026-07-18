Car Accident : धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; परभणी जिल्ह्यातील दोघांचा मृत्यू, चालक गंभीर जखमी

- दिनेश शिंदेचित्तेपिंपळगाव - धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील निपाणी ता छत्रपती संभाजीनगर शिवारात शुक्रवारी (ता. १७) पहाटे सुमारे ५.४५ वाजता झालेल्या भीषण अपघातात परभणी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध प्रवचनकार कालिदास उर्फ महाराज नारायण बोरीकर (वय ६८, रा. गुंज, ता. पाथरी, जि. परभणी) यांचा जागीच मृत्यू झाला..तर स्मिता हनुमंत बोरीकर (वय ४८, रा. गोराराम मंदिर, प्रतापगंज, सातारा) यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. या अपघातात कारचालक आशुतोष अरविंद डुबेकर (रा. सुभेदार गल्ली, सेलू, जि. परभणी) गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरात येथून गुंज (ता. पाथरी, जि. परभणी) येथे कारने प्रवास सुरू होता. पहाटे निपाणी परिसरात आल्यानंतर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. प्रत्यक्षदर्शी स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भरधाव वेगातील कार रस्त्यालगत असलेल्या छोट्या पुलाला जोरदार धडकली. धडकेनंतर कार रस्त्यावर आडवी झाली. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की वाहनाचे मोठे नुकसान झाले.अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदतकार्य करत जखमींना वाहनाबाहेर काढले. मात्र कालिदास महाराज बोरीकर हे गाडीतचं बेशुद्ध अवस्थेत पडलेले होते त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी असलेल्या स्मिता बोरीकर यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी रुग्णालयात हलविण्यात आले..त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास त्यांचाही मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. स्मिता बोरीकर या कालिदास महाराज यांच्या धाकट्या भावाच्या पत्नी असल्याचे समजते. गंभीर जखमी चालक आशुतोष डुबेकर यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..या प्रकरणी चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पहाटेच्या वेळी वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा भीषण अपघात घडल्याचा अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.