Life Imprisonment: वसतिगृह अधिक्षकाच्या खून प्रकरणातील दोघांना सक्तमजुरीसह जन्मठेप; हातउसने पैसे मागितल्याने झाला होता खून

उदगीर, (जि.लातुर) : येथील वसतिगृह अधीक्षकाकडुन हात उसने घेतलेले २५ हजार रुपये परत मागत असल्याच्या वादातून झालेल्या खून प्रकरणी दोन जणांना जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. बी. गमे यांनी सक्तमजुरीसह जन्मठेपेची शिक्षा व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे..याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की उदगीर शहरातील येरमेनगर येथील वसतिगृह अधीक्षक आशिष ज्ञानोबा केंद्रे (वय-२५) यांचा १९ जून २०१८ रोजी रात्री नऊच्या सुमारास पैशाच्या कारणावरुन छातीवर, पोटावर चाकूने वार करुन खून करण्यात आला होता. या खूनाचा गुन्हा सिध्द होऊन साईनाथ गोपीनाथ इंगेवाड (वय २३) वस्तीगृह अधिक्षक, बालाजी मुलांचे वस्तीगृह नळगीर तांडा, रा. डोंगरशेळकी ता. उदगीर व सागर संतोष डोंगरे (वय २३, रा. इंदरा नगर उदगीर) यांना शिक्षा सुनवण्यात आली..मृत आशिष यांने आरोपी साईनाथ इंगेवाड यास २५ हजार रुपये हात उसने कर्ज दिले होते.हात उसने दिलेल्या रक्कमेची सतत मागणी करत होता. इंगेवाड यास याचा राग होता. घटनेदिवशी साईनाथ इंगेवाड व सागर संतोष डोंगरे यांनी रात्री नऊच्या सुमारास एमएच-१२/डीयू-६०७० क्रमांकाच्या स्कूटीवर मयत आशिष केंद्रेच्या घराजवळ आले व मयताच्या वडीलांसमोर मृत आशिषला फोन करुन बोलावून घेतले..पैसे का मागतो म्हणून आशिष केंद्रेच्या छातीत व पोटावर चाकूने वार केले. यावेळी आशिषने वाचवा म्हणून जोराने ओरडल्याने घरातील वडील, आई व पत्नी यांनी धाव घेतली व शेजारी धिरज तांडले हेही धावून आले. .Beed Crime: पत्नीच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू; गुन्हा दाखल, कौटुंबिक वादातून अंबाजोगाई शहरातील घटना.आरोपीच्या तावडीतून आशिषला साडविण्याचा प्रयत्न केला दरम्यान आरोपी पळून गेले.मृताचे वडील ज्ञानोबा केंद्रे (रा. नावंदी ता.उदगीर, हा.मु.येरमेनगर उदगीर) यांनी उदगीर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या खटल्यात १६ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.