Hotel Bhagyashree: ''लै मोठा दानशूर झालास का?'' पूरग्रस्तांना मदत करणाऱ्या हॉटेल भाग्यश्रीच्या मालकाची गाडी अडवली, मुंबईला मदत पाठवल्याचाही राग

अतिवृष्टीमुळे मराठावाड्यामध्ये शेतकऱ्यांवर भीषण संकट कोसळलं आहे. शेतीमधलं पीक तर सोडाच मातीदेखील खरवडून गेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये आजही पाणी आहे. पूरामुळे संसार वाहून गेले, विद्यार्थ्यांचे शालेय साहित्यदेखील वाहून गेले. त्यामुळे अनेकजण जमेल तशी मदत पोहोच करीत आहेत..राज्यात प्रसिद्ध असलेल्या धाराशिव येथील हॉटेल भाग्यश्रीचे मालक नागेश मडके हेदेखील संकटप्रसंगी कायम मदतीला धाऊन जात असतात. मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत गेलेल्या मराठा आंदोलकांना पहिल्या दोन दिवस खाण्याचे हाल झाले तेव्हा हेच नागेश मडके ट्रकभर जिन्नस घेऊन मुंबईला गेले होते..धाराशिव जिल्ह्यात पावसामुळे नुकसान झाले आहे, घरातील साहित्य पूरात वाहून गेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने नागेश मडके यांनी वह्या, पुस्तके, दप्तरं, पेन आदी साहित्य वाटप सुरु केले आहे. शनिवारी मडके हे त्यांच्या पत्नीसह साहित्य वाटप करुन माघारी परतत होते. रात्री उशीर झाला होता, साडेदहा वाजले होते. भूम-परंडा-बार्शी मार्गे ते गावी येत होते. मात्र काही लोकांना त्यांच्या गाडीचा पाठलाग करुन त्यांना गाठलं..नागेश मडके यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम खात्यावरुन एक व्हिडीओ शेअर केला असून त्यात त्यांनी या घटनेची माहिती दिली. ते म्हणतात, ''कुर्डूवाडीचे काही तरुण दोन गाड्या घेऊन मागे लागले होते. गाडीमध्ये मी आणि माझी पत्नी दोघेच होतो. चिखरट गावात गाडीला चढ लागल्याने वेग कमी झाला होता. त्यामुळे त्यांनी आमची गाडी अडवली. तू मदत वाटायला का गेला होता, तुझा काय संबंध? तू मुंबईलासुद्धा मदत घेऊन गेला होतास? तू लै मोठा झालास का? लै मोठा दानशूर झालास का? तुझा तिकडं जायचा संबंध काय? मुंबईलाच जातो, मदत करतो.. असं म्हणून भांडण उकरुन काढलं.''.मडके पुढे म्हणतात, आम्ही आमच्या कष्टातून गरीबांसाठी मदत करत होतो. हे तरुण दारु पिलेले होते. अशा पद्धतीने लोक आम्हाला त्रास देत असतील तर आमच्यासारख्या उद्योजकांनी कुणाला मदत करावी की नाही? देवकते वस्तीवरचा हा व्यक्ती आहे. असल्या लोकांना शोधून त्यांचं तोंड ठेचून काढलं पाहिजे. त्याने माझा व्हिडीओ टाकलाय पण पूर्ण व्हिडीओ टाकलेला नाही. त्याला मी समजून सांगत होतो, पण तो ऐकत नव्हतो. हे कुर्डूवाडीचे लोक बहुतेक तुळजापूरला जात होते. त्यांच्यासोबत दहा ते पंधरा लोक होते, असं सांगून त्यांनी त्या हुज्जत घालणाऱ्या व्यक्तीचा मोबाईल नंबर शेअर केला आहे..