Hotel Bhagyashree: ''लै मोठा दानशूर झालास का?'' पूरग्रस्तांना मदत करणाऱ्या हॉटेल भाग्यश्रीच्या मालकाची गाडी अडवली, मुंबईला मदत पाठवल्याचाही राग

Dharashiv News: हॉटेल भाग्यश्रीचे मालक नागेश मडके हे नेहमीच गरजवंतांना मदत करत असतात. मात्र अनेकदा लोक त्यांना ट्रोल करतात किंवा प्रत्यक्ष हॉटेलवर जाऊन हिंसा करण्याचा प्रयत्न करतात.
संतोष कानडे
Nagesh Madke: अतिवृष्टीमुळे मराठावाड्यामध्ये शेतकऱ्यांवर भीषण संकट कोसळलं आहे. शेतीमधलं पीक तर सोडाच मातीदेखील खरवडून गेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये आजही पाणी आहे. पूरामुळे संसार वाहून गेले, विद्यार्थ्यांचे शालेय साहित्यदेखील वाहून गेले. त्यामुळे अनेकजण जमेल तशी मदत पोहोच करीत आहेत.

