Nilanga News : राज्य उत्पादन शुल्काचा 'हप्ता' वसुलीचा धंदा उघड; हॉटेल मालकाने भररस्त्यात कर्मचाऱ्यांना झापले! सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

निलंगा - एकीकडे राज्य शासन अवैध धंद्यांविरुद्ध कडक पावले उचलण्याचे दावे करत असताना दुसरीकडे राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचारीच अवैध धंद्यांना खतपाणी घालत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 'महिन्याला हप्ताही घ्यायचा आणि वरून आमच्यावरच कारवाईचा बडगाही उगारायचा,' अशा दुटप्पीपणामुळे संतप्त झालेल्या एका हॉटेल मालकाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची गाडी अडवून त्यांना भररस्त्यात जाब विचारला..या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तुम्ही हप्ता तर महीण्याला घेता मग कारवाई कशाला करता कारवाई करतच असाल तर तुम्हाला हप्ता का? म्हणून द्यायचा असा सवाल त्यांनी करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बोलती बंद केल्याचा प्रकार निलंगा येथे शुक्रवारी ता. 17 रोजी घडला..याबाबत घडलेली हकीकत अशी की, निलंगा-उदगीर रोडवर 'हॉटेल मथूरा' नावाचे हॉटेल आहे. या हॉटेलच्या मालकाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचारी स्वप्निल काळे आणि श्री. गुणाले यांना रस्त्यात अडवले. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हॉटेलवर कारवाई केल्याचा राग हॉटेल मालकाच्या मनात होता. 'तुम्ही दर महिन्याला नियमित हप्ते घेता, मग पुन्हा आमच्यावरच कारवाई करून वरिष्ठांना काय दाखवता?' असा थेट सवाल हॉटेल मालकाने या कर्मचाऱ्यांना विचारला. यावेळी कर्मचाऱ्यांची बोलती बंद झाली होती..या प्रकारामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कारभार किती 'पारदर्शक' आहे, याची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. अवैध दारू विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना सुरवातीला अभय द्यायचे, त्यांच्याकडून दरमहा ठराविक रक्कम (हप्ता) वसूल करायचा आणि कागदोपत्री कामगिरी दाखवण्यासाठी पुन्हा त्यांच्यावरच कारवाई करायची, असा नवा 'धंदा' सध्या जोरात सुरू असल्याची चर्चा परिसरात आहे..प्रशासनाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष?या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला असून अद्याप वरिष्ठ स्तरावरून या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासकीय अधिकारी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत आहेत का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. अशा हप्तेखोर कर्मचाऱ्यांमुळे विभागाची प्रतिमा मलिन होत असून, प्रामाणिक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत..हप्तेखोरी करून अवैध धंद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागाचे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वरिष्ठ पाठीशी घालत आहेत का? असा सवाल केला जात असून खरा सूत्रधारांवर कडक कारवाई व्हावी, जेणेकरून भविष्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची अशी फजिती होणार नाही आणि अवैध धंद्यांना चाप बसेल. अशी भूमिका वरिष्ठांनी घेण्याची गरज आहे.निलंगा तालुक्यातील अनेक हॉटेल व रेस्टॉरंट मध्ये राजरोसपणे दारू विकली जाते मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व त्याचे कर्मचारी, अधिकारी असून अडचण नसून खोळंबा असल्यासारखं दिसत आहेत. त्यांच्याकडून महिन्याला हप्ता घेऊन अशी कमी किमतीची व बारमध्ये चढ्या दराने विक्री होत असलेल्या बारमालकावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत यावरही आता जाणकार जनता जवाब विचारत आहे..शहर व तालुक्यातील वैध व अवैध दारू विक्री करणाऱ्यासाठी राज्य उत्पादन विभागातील कर्मचारी हप्ते वसूलीसाठी खास 'कारभारी' म्हणून नियुक्त केले आहेत. बनावट दारू ही संपूर्ण बार मध्ये विक्री केली जाते मात्र याकडे राज्य उत्पादन शुल्क सपशेल कानाडोळा करत आहे.शहरातील व ग्रामीण भागातील अनेक बार यांना वेळेचे बंधन नाही. त्यामुळे शहराती बार व हॉटेल व्यवसायिकावर कोणाचाही धाक राहिला नसल्यामुळे राजरोसपणे अवैध दारू विक्री सुरू आहे याबाबत राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्ष धम्मानंद काळे यानी थेट संबंधित विभागाच्या मंत्राकडे तक्रार केली आहे. मात्र अद्याप कारवाई झाली नाही.