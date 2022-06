Latur Crime | उदगीरामध्ये मोठी घरफोडी, तेरा लाख रुपयांची चोरी

By

उदगीर (जि.लातूर) : शहराच्या लगत असलेल्या सोमनाथपूर येथील अंबिका कॉलनीत चोरट्यांनी घरफोडी करून तेरा लाख पन्नास हजार रुपयांची दागिने लंपास केल्याची घटना सोमवारी मध्यरात्री घडली. अज्ञात चोरट्याविरोधात उदगीर (Udgir) ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. (House Breaking Incident At Mid Night In Udgir Of Latur)

फिर्यादी आशिष प्रकाश वारद कुटुंबासह घरात झोपले असताना सोमवारी (ता.सहा) मध्यरात्री अज्ञात आरोपीने घराचे स्लायडींगचे लोखंडी गेटचे कुलुप कोंडा तोडुन घरामध्ये प्रवेश करुन फिर्यादीच्या भावाच्या बेडरुममधील लोखंडी कपाटातील सोन्याच्या दागीन्याचा एकुण तेरा लाख पन्नास हजार रुपयाचा ऐवज चोरुन नेला असल्याची फिर्याद दिल्यावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षक डेनियल बेन, ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दीपककुमार वाघमारे यांनी भेट देऊन तपासाची चक्रे गतिमान केली आहेत. या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक तानाजी चेरले हे करीत आहेत. (Latur Crime)