Jalna News : पर्यवेक्षक, शिक्षकांना बारावी परीक्षेतील हलगर्जीपणा भोवला; जालन्यात सहा जणांचे निलंबन

- विष्णू नाझरकरजालना - जिल्ह्यात बारावी परीक्षेत पहिल्याच दिवशी इंग्रजीच्या पेपरला कॉप्यांचा प्रकार आढळून आल्यानंतर आता शिक्षण विभागाने या पर्यवेक्षक व शिक्षकांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. दरम्यान, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याने अंबड तालुक्यातील तीन केंद्रावरील सहा पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांचे निलंबनाचे आदेश काढले आहे..अंबड तालुक्यातील रोहिलागड येथील जांबुवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहागड येथील प्रबोधनकार ठाकरे उच्च माध्यमिक विद्यालय, अंकुशनगर येथील छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय या तीन परीक्षा केंद्रावर अंबड उपविभागीय अधिकारी आणि तहसिलदार यांच्या भरारी पथकाने कारवाई करत बोर्डाच्या नियमाप्रमाणे सहा विद्यार्थ्यांना रेस्टिकेट केले आहे.दरम्यान,बारावी परीक्षेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने माध्यमिक शिक्षण विभागाने परीक्षेत हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत सहा पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांना निलंबित केले आहे..या पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांचे निलंबन -बी. ई राव, सहशिक्षक छत्रपती संभाजी विद्यालय वाकुळणी, बदनापूर.एस.आर जाधव, सहशिक्षक राजे शिवाजी विद्यालय रोहिलागड,अंबडपी.ए सोळंके, सहशिक्षिका श्री सिद्धेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालय गोंदी, अंबडएन.एम जायभाये, सहशिक्षिका प्रबोधनकार ठाकरे उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहागडआर.के भालेराव, सहशिक्षक छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय,अंकुशनगरपी.बी वाघ, सहशिक्षक छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय अंकुशनगर.अंबड तालुक्यातील तीन परीक्षा केंद्रांवर कारवाई करत यामध्ये सहा विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्या केंद्रावरील सहा पर्यवेक्षक व शिक्षकांवर देखील निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या शिक्षकांच्या वर्ग खोलीमध्ये उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या पथकाने भेट दिल्यानंतर विद्यार्थी कॉपी करताना आढळून आले होते.- बाळू खरात, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.