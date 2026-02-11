मराठवाडा

Jalna News : पर्यवेक्षक, शिक्षकांना बारावी परीक्षेतील हलगर्जीपणा भोवला; जालन्यात सहा जणांचे निलंबन

बारावी परीक्षेत पहिल्याच दिवशी इंग्रजीच्या पेपरला कॉप्यांचा प्रकार आढळून आल्यानंतर शिक्षण विभागाने या पर्यवेक्षक व शिक्षकांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली.
सकाळ वृत्तसेवा
- विष्णू नाझरकर

जालना - जिल्ह्यात बारावी परीक्षेत पहिल्याच दिवशी इंग्रजीच्या पेपरला कॉप्यांचा प्रकार आढळून आल्यानंतर आता शिक्षण विभागाने या पर्यवेक्षक व शिक्षकांवर थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. दरम्यान, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याने अंबड तालुक्यातील तीन केंद्रावरील सहा पर्यवेक्षक आणि शिक्षकांचे निलंबनाचे आदेश काढले आहे.

