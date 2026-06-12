Gangapur Government Hospital : सरकारी रुग्णालयात माणुसकी मेली! प्रसूतीसाठी आलेल्या आदिवासी महिलेला डॉक्टर-नर्सनी दवाखान्यातुन हकलले

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - सरकारी रुग्णालयात माणुसकी मेल्याचे जिवंत उदाहरण नुकतेच पाहण्यास मिळाले. गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या नेवरगाव येथील आदिवासी गर्भवतीला महिलेला प्रसूतीवेदनेत तडफडत ठेवून डॉक्टर-नर्सनी दवाखान्यातुन हाकलले चे संतापजनक घटना शुक्रवारी (ता.१२)घडली..गरीबांच्या जिवाशी खेळ सुरूच असल्याच्या प्रकारामुळे डॉक्टर, नर्सचा कर्तव्यात हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याने सर्व स्तरातून त्यांचा निषेध होत आहे. दरम्यान गंगापूर उपजिल्हा रुग्णालयाचा बेशरम कारभार पुन्हा उघडा पडला, खासगीत जीव मुठीत धरून झाली महिलेची प्रसूती झाली..याबाबत माहिती अशी की, नेवरगाव येथील देवयानी शुभम गायकवाड या आदिवासी महिलेला शुक्रवारी (ता. 12) पहाटे चार वाजता प्रसूतीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. कर्तव्यावरील डॉक्टर व परिचारिकांनी सुरुवातीला तपासणी करण्यास टाळाटाळ केली, असा आरोप नातेवाईकांनी केला. वारंवार विनंती केल्यानंतर तपासणी करून 'प्रसूती येथे होणार नाही, छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी किंवा खासगी रुग्णालयात जा' असा सल्ला देण्यात आला.गायकवाड कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने त्यांनी शासकीय रुग्णालयातच प्रसूती करण्याची विनंती केली. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने नाईलाजाने शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तेथे दुपारी बारा वाजता सुखरूप प्रसूती झाली. सध्या माता व बाळ दोघांचीही प्रकृती उत्तम आहे..15 दिवसांपूर्वीच दिला होता इशारापंधरा दिवसांपूर्वीच नगराध्यक्ष संजय जाधव व उपनगराध्यक्ष अमोल जगताप यांनी रुग्णालयाची पाहणी केली होती. त्यावेळी रुग्णांशी व पदाधिकाऱ्यांशी कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन, उद्धट वागणूक समोर आली होती. कारभारात सुधारणा न झाल्यास वरिष्ठांकडे कारवाईची मागणी करू, असा इशाराही देण्यात आला होता. त्यांच्या सुचनेकडे डॉक्टर, नर्सनी दुर्लक्षित करत मनमानी पध्द्तीने काम करत असल्याचे सिद्ध केले. मात्र पुन्हा तशीच परिस्थिती समोर आली आहे..संतापजनक घटना५० खाटा, लाखोंचा पगार, तरीही प्रसूतीसाठी डॉक्टर नर्सनी हात वर केले. गंगापूर उपजिल्हा रुग्णालयात आदिवासी महिलेला वाऱ्यावर सोडले सर्व स्तरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे., 'घाटीत जा नाहीतर मरा' अशी मुजोर उत्तरे शासकीय योजना फसव्या, गरीबांच्या जिवाशी खेळ सुरूच असल्याने उप जिल्हा रुग्णालय पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे.आता या प्रकरणी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी काय ऍक्शन घेतात, कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यावर काय कारवाई होते हे पाहणे औचित्य चे ठरेल..प्रतिक्रिया'सरकारी दवाखाने ग्रामीण गोरगरिबांच्या सेवेसाठी असतात. डॉक्टर मुख्यालयी राहत नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होते. ५० खाटांचे रुग्णालय असूनही आदिवासी महिलेची खासगी दवाखान्यात प्रसूती लज्जास्पद आहे. संबंधितांना तात्काळ निलंबित करावे, रिक्त जागा भराव्यात, अन्यथा वैद्यकीय अधीक्षकाच्या दालनाला टाळे ठोकू,' असा इशारा श्री स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वाल्मिक शिरसाठ यांनी दिला.'महिलांच्या प्रसूतीसाठी टाळाटाळ करून आदिवासी महिलेला त्रास दिल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई व्हावी. याबाबत वरिष्ठ अधिकारी, नेते व आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रार करू,' असे जिल्हा परिषद सदस्य वैजयंती शिरसाठ यांनी सांगितले..आमदार प्रशांत बंब व जिल्हा शल्यचिकिस्तक डॉ. मुदखेडकर यांच्याकडे मी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रसूती विभागातील सेवा, डॉक्टरांची उपस्थिती, कर्मचाऱ्यांची कार्यपद्धती व रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांची तपासणी करण्यात यावी अशी विनंती करून, भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडू नये यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे- अतुल रासकर, रुग्ण कल्याण समिती सदस्य उपजिल्हा रुग्णालय, गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.