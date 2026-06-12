मराठवाडा

Gangapur Government Hospital : सरकारी रुग्णालयात माणुसकी मेली! प्रसूतीसाठी आलेल्या आदिवासी महिलेला डॉक्टर-नर्सनी दवाखान्यातुन हकलले

गंगापूर उपजिल्हा रुग्णालय पुन्हा वादात! डॉक्टर, नर्सचा कर्तव्यात हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर.
gangapur government hospital

gangapur government hospital

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सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेंद्र व्यास

गंगापूर - सरकारी रुग्णालयात माणुसकी मेल्याचे जिवंत उदाहरण नुकतेच पाहण्यास मिळाले. गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूतीसाठी आलेल्या नेवरगाव येथील आदिवासी गर्भवतीला महिलेला प्रसूतीवेदनेत तडफडत ठेवून डॉक्टर-नर्सनी दवाखान्यातुन हाकलले चे संतापजनक घटना शुक्रवारी (ता.१२)घडली.

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