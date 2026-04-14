Honest Journalist Act: १५ लाखांचे दागिने व ७० हजार रोख प्रामाणिकपणे परत; पत्रकार शंकर कंगारे यांचा आदर्शवत प्रामाणिकपणा

अर्धापूर : आजकाल प्रामाणिकपणा रहिला नाही, थोडी रक्कम पाहिली की मनुष्याचे मन बदलते, थोड्या रकमेसाठी एकमेकांत गैरसमज निर्माण होतात.पण यालही काही अपवाद ठरणाऱ्या घटना घडत असतात व माणुसकीचे व प्रामाणिकपणाची दर्शन घडते.आसाच एक सुखद अनुभव यांना आला आहे.त्यांचा हरवलेला तब्बल पंधरा लाखांचा ऐवज व ७० हजार रोख रक्कम कामठा बुद्रुक (ता अर्धापूर) येथील पत्रकार शंकर कंगारे यांनी परत दिला व आजही प्रामाणिकपणे काम करणारी माणसं आहेत याची प्रचिती दिली..कामठा बुद्रुक येथील पत्रकार शंकर कंगारे हे नांदेडला जात असताना पासदगावाजळ त्यांना एक पर्स सापडली. त्या पर्समध्ये सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम होती. सदर पर्स कोणाची आहे याचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी तात्काळ प्रयत्न सुरू केले. चौकशीअंती नांदेड शहरातील गाडीपुरा भागात राहणारे शेख नदीम शेख अकीम यांचा ऐवज आहे आसे निष्पन्न झाले.ते औंढा येथून आपल्या दुचाकीवरून नांदेडला येत असताना सदरील पर्स पादसगावाजवळ पडली होती . त्यांना शंकर कंगारे यांनी कोणतीही अपेक्षा न ठेवता ती पर्स त्यांना सुपूर्द केली..या पर्समध्ये अंदाजे ७० हजार रुपये रोख, सोन्याचे गंठण, हार, अंगठ्या तसेच इतर दागिने असा एकूण सुमारे १५ लाखांचा ऐवज होता. हारवलेला ऐवज परत मिळाल्याने शेख नदिम कंगारे यांचे आभार मानत त्यांचा सत्कार केला..आमची ऐज आसलेली पर्स पादसगावाजवळ पडली होती.ही पर्स हारवल्याने खुप मोठे धक्का बसला होता.ही पर्स आम्हाला शंकर कंगारे यांनी कोणतेही अपेक्षा न ठेवता परत केली.व आम्हाला सुखद अनुभव आला आशा भावना शेख नदिम यांनी व्यक्त केल्या.मी नांदेडला जात असताना पर्स पादसगावाजवळ सापडली.शेख अदिम यांच्याशी संपर्क झाला.त्यांना ऐवज परत केला व मी माझे कर्तव्य बजावले आहे अशी माहिती शंकर कंगारे यांनी दिली.