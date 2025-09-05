मराठवाडा

Latur Crime: पतीनेच पत्नीचा खुन करुन मृतदेह सुटकेसमध्ये कोंबला; साथीदारांच्या मदतीने उशी दाबून घेतला जीव

Crime News: लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यात सुटकेसमध्ये सापडलेल्या महिलेच्या खुनाचा उलगडा झाला आहे. पती आणि त्याच्या साथीदारांनी मिळून पत्नीचा खून करून मृतदेह नदीत फेकल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
Latur Crime

Latur Crime

sakal

युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर : वाढवणा पोलिस ठाणे हद्दीतील चाकूर तालुक्यातील शेळगाव फाटा मार्गावरील तिरू नदीवरील पुलाखाली अज्ञात आरोपींने महिलेचा खून करून मृतदेह सुटकेसमध्ये टाकला व पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने नदीत फेकून दिला होता. या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यात पोलिसांना यश आले असून पतीनेच महिलेचा आपल्या साथीदारासह खून केला आहे. या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातील मयत महिलेच्या पतीसह पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली.

Loading content, please wait...
Latur
police
crime
murder
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com