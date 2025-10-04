मराठवाडा

Beed : अजब प्रेमाची, गजब कहानी! आधी अत्याचाराचे आरोप, नंतर त्याच्यासोबतच सापडली पत्नी, पतीची प्रियकर APIला भररस्त्यात मारहाण

Beed News : पत्नीने आधी ज्याच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले होते त्याच्यासोबतच कारमधून फिरत असल्याचं पतीला समजलं. यानंतर पतीने भररस्त्यात कार अडवून प्रियकर असलेल्या एपीआयला बेदम मारहाण केली.
Beed Love Drama From Assault Allegation to Public Brawl

Beed Love Drama From Assault Allegation to Public Brawl

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बीडमध्ये ज्याच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले होते त्याच्यासोबतच विवाहिता फिरताना नवऱ्याला रंगेहाथ सापडली. तेव्हा पतीने विवाहितेच्या कथित प्रियकराला मारहाण केली. शुक्रवारी दुपारी बीडमध्ये बसस्थानकासमोर ही घटना घडली. विवाहितेनं ज्याच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले होते तो एपीआय असल्याची माहिती समोर आलीय. बीडमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून असताना त्याची शेजारी राहणाऱ्या पीडितेशी ओळख झाली होती आणि त्यांच्यात संबंध निर्माण झाले होते.

Loading content, please wait...
Beed

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com