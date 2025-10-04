Beed : अजब प्रेमाची, गजब कहानी! आधी अत्याचाराचे आरोप, नंतर त्याच्यासोबतच सापडली पत्नी, पतीची प्रियकर APIला भररस्त्यात मारहाण

बीडमध्ये ज्याच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले होते त्याच्यासोबतच विवाहिता फिरताना नवऱ्याला रंगेहाथ सापडली. तेव्हा पतीने विवाहितेच्या कथित प्रियकराला मारहाण केली. शुक्रवारी दुपारी बीडमध्ये बसस्थानकासमोर ही घटना घडली. विवाहितेनं ज्याच्यावर अत्याचाराचे आरोप केले होते तो एपीआय असल्याची माहिती समोर आलीय. बीडमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून असताना त्याची शेजारी राहणाऱ्या पीडितेशी ओळख झाली होती आणि त्यांच्यात संबंध निर्माण झाले होते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रविंद्र शिंदे हे २०१३ मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून बीड पोलीस दलात रुजू झाले होते. त्यावेळी पीडितेच्या घरा शेजारीच राहत असल्यानं त्यांची ओळख झाली. यातून दोघांमध्ये प्रेमसबंधं निर्माण झाले. दरम्यान रविंद्र शिंदे यांची धाराशिवला बदली झाली. त्यानंतर त्याने पिस्तुलाचा धाक दाखवत पीडितेवर अत्याचार केले. जून-जुलै २०२५मध्ये हा प्रकार घडला..न्यायाचा बाजार! जामिनासाठी लाच अन् जप्त ड्रग्जची तस्करी; सातारा, पालघरचे न्यायाधीश बडतर्फ, एकजण कार्डेलियावर नशेत सापडलेला.पीडित विवाहिता गर्भवती राहिल्यानंतर अत्याचार प्रकरणी रविंद्र शिंदे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर रविंद्र शिंदे फरार झाला. पण शुक्रवारी दुपारी पीडित महिला आणि रविंद्र शिंदे कारमधून फिरत होते. पीडितेच्या पतीने दोघांना एकत्र पाहिले आणि त्यानं भररस्त्यातच रविंद्र शिंदे याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण केली..शुक्रवारी रविंद्र शिंदे कारमधून बीडच्या भाग्यनगर परिसरात फिरत होता. त्यावेळी पीडितेच्या पतीनं पाठलाग केला. तुळजाई चौक, नगर नाका आणि बसस्थानक मार्गे बाहेर जाण्याआधी पीडितेच्या पतीनं दुचाकी कारच्या आडवी लावली. त्यानंतर शिंदे यांना कारमधून खाली खेचलं आणि मारहाण केली. तेव्हा पीडित विवाहिता ही कारमध्ये बसली होती..धक्कादायक म्हणजे, पीडित महिला तीन दिवसांपासून घरातून गायब होती. यामुळे पतीला संशय होता आणि शुक्रवारी दुपारी हा संशय खरा ठरला. एपीआय रविंद्र याच्यासह तिला रंगेहाथ पकडलं. दोघांनाही पोलिसात नेलं पण पीडितेनं एपीआय शिंदेविरोधात तक्रार न देता पतीवरच आरोप केले. दुसरीकडे पतीने पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे बीडमध्ये फिरत असूनही पोलिसांना कशी माहिती नाही असा सवाल पीडितेच्या पतीने विचारलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.