मराठवाडा

Beed Crime: पत्नीच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू; गुन्हा दाखल, कौटुंबिक वादातून अंबाजोगाई शहरातील घटना

Crime News: अंबाजोगाईत कौटुंबिक वादातून पत्नीच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू झाला. उत्तरीय तपासणीत मारहाणीमुळे गंभीर दुखापती झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Beed Crime

Beed Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबाजोगाईत : कौटुंबिक वादातून पत्नीने केलेल्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू झाल्याची घटना येथील क्रांतीनगर भागात बुधवारी (ता. १०) घडली. पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. कैलास सरवदे (वय २७) असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Beed
police
crime
police investigation
wife and husband
domestic violence in India
Ambajogai Crime News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com