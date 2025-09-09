Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेटचा फायदा होणार नाही, संजय लाखे पाटील; जरांगेंचे आंदोलन चुकीच्या दिशेने

जालना : हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्याचा मराठा समाजातील एकालाही फायदा होणार नाही. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी दोन वर्षांपूर्वी २९ मे २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार लागू झाल्या आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयात नवीन असे काही नाही, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक संजय लाखे पाटील यांनी सोमवारी (ता.आठ) येथे पत्रकर परिषदेत सांगितले. आरक्षणाबाबत चर्चेसाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन-तीन दिवसांत मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..लाखे पाटील म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याने मराठा समाजाला कसे आरक्षण मिळेल, हे त्यांनी कायदेशीररीत्या सिद्ध करून दाखवावे. अन्यथा त्यांनी मराठा समाजाची माफी मागावी. जर तसे केले नाही तर १७ सप्टेंबरनंतर त्यांच्या घरासमोर आंदोलन केले जाईल.’’.गुलाल उधळून सत्य बदलेल?मनोज जरांगे यांचे आंदोलनच चुकीच्या दिशेने सुरू आहे. आंदोलनात किती लोक यापेक्षा आरक्षणाची मागणी कायदेशीर पद्धतीने करणे अपेक्षित आहे. जाट, पटेल समाजाने मोठ्या संख्येने आंदोलन केले. परंतु, त्यांनाही आरक्षण मिळाले नाही. ज्याला कायदेशीर बाबी कळत नाही, ते सतत गुलाल उधळून घेत आहेत. परंतु, कितीही गुलाल उधळून घेतला तर सत्य बदलत नाही. .मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणमध्ये घेण्यासाठी आम्ही आंदोलन सुरू केले होते. आता ते चुकीच्या मार्गाने जात असून कोणी काही बोलले तर त्याला ट्रोल करणे हा एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे. त्यामुळे कोणी बोलायला तयार होत नाही. मी आंदोलन करून ‘ईडब्लूएस’चे आरक्षण मिळाले होते. ते संपल्यामुळे मराठा समाजाचे खूप मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा मराठा क्रांती मोर्चाची छत्रपती संभाजीनगर येथे येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये बैठक घेणार आहे. त्यात आरक्षणाची पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे लाखे पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.