रंगाचा बेरंग कराल तर याद राखा- एसपी विजयकुमार

नांदेड : धुळवड खेळत असतांना तरूण युवकांनी कुठल्याही सामाजीक शांततेला गालबोट लागेल असे वर्तन करु नका, रंगाचा सण उत्साहात साजरा करा, परंतु रंगाचा जर बेरंग करण्याचा प्रयत्न केला तर संबंधीतावर कडक कारवाई करण्यात येईल असा सज्जड दम पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर यांनी दिला आहे. यासाठी जिल्हाभरात तगडा पोलिस बंदोबस्त तैणात करण्यात आला आहे. मंगळवारी (ता. १०) मार्च रोजी साजरी होणारी धुळवड अतिशय शांततेत पार पाडा. विशेष करून कुठलीही नशापाणी न करता आपल्या परिवारासोबत वेळ खर्च करा. तसेच मद्य प्राशन करून वेडीवाकडी वाहने चालवू नका. आपल्या वागण्याचा त्रास इतर लोकांना होणार नाही याची काळजी घ्या. विशेष करून शहर व जिल्ह्यात तगडा बंदोबस्त लावला असून आपल्या प्रत्येक हालचालीवर पोलिस लक्ष ठेवून राहणार आहे. हेही वाचा - मातेने आवळला चिमुकल्याचा गळा, अन्... पोलिस प्रशासनाला मदत करा - आवाहन रंगाचा उत्सव बेरंग होणार नाही व आपण कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नाही याची दक्षता घेऊन पोलिस प्रशासनाला मदत करा असे आवाहन जिल्हा पोलिस दलाचे प्रमुख म्हणून विजयकुमार मगर यांनी केले आहे. विशेष करून महिला व मुलींच्या तसेच इतर धर्मियांच्या भावना दुखावतील असे वर्तन केल्यास आपल्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा श्री. मगर यांनी दिला आहे. २५ ठिकाणी नाकाबंदी



शहरात जवळपास २५ ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली असून वाहन तपासणी करण्यात येणार आहे. आपल्या वाहनांची कागदपत्रे सोबत ठेवा अन्यथा पोलिसांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. मद्य पीऊन कर्तव्यावरील पोलिस कर्मचाऱ्यांसोबत वाद घातला तर आपली धुळवड पोलिस लॉकअपमध्ये साजरी करावी लागेल. तशा सुचना सर्व बंदोबस्तावरील पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. येथे क्लिक करा - नांदेडला गुरुद्वारामध्ये होळी महोत्सव सुरु असा आहे पोलिस बंदोबस्त : एक पोलिस अधीक्षक, दोन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, ११ उपविभागीय पोलिस अधिकारी, ३८ पोलिस निरीक्षक, १५६ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक, २७६५ सहाय्यक फौजदार, हवालदार, शिपाई आणि महिला पोलिस, दंगा नियंत्रण पथकाच्या आठ तुकड्या, एक राज्य राखीव पोलिस बलाची कंपनी यासोबतच स्थानिक गुन्हे शाखा, शहर वाहतुक शाखा, जिल्हा विशेष शाखा आणि नियंत्रण कक्षातील कर्मचारी व अधिकारी असा तगडा पोलिस बंदोबस्त.

