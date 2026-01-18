Ajanta Ellora Film Festival : विख्यात संगीतकार इलयाराजा यांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर!

छत्रपती संभाजीनगर : अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानिमित्त दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा पद्मपाणि पुरस्कार यंदा चित्रपट संगीताला नवी दिशा देणारे ज्येष्ठ संगीतकार इलयाराजा यांना जाहीर झाला आहे. येत्या २८ जानेवारीला छत्रपती संभाजीनगरात होणाऱ्या अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे..अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानिमित्त भारतीय सिनेसृष्टीतील अतुलनीय योगदानाबद्दल पद्मपाणि पुरस्कार दिला जातो. ज्येष्ठ समीक्षक लतिका पाडगांवकर तर सदस्यपदी चित्रपट दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर, सुनील सुकथनकर व चंद्रकांत कुलकर्णी यांचा समावेश असलेल्या पद्मपाणि पुरस्कार निवड समितीने यंदाच्या पुरस्कारासाठी इलयाराजा यांची निवड केली. चित्रपट महोत्सवाचे संस्थापक व संयोजन समितीचे अध्यक्ष नंदकिशोर कागलीवाल, प्रमुख मार्गदर्शक अंकुशराव कदम व महोत्सवाचे मानद अध्यक्ष आशुतोष गोवारीकर यांनी आज (ता. १८) इलयाराजा यांच्या नावाची घोषणा केली..Pune News: येरवडा भागात रोडवर भीषण अपघात, परिसर हादरला, काय घडलं? | Sakal News.यंदाचा अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव २८ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी या कालावधीत होत असून २८ जानेवारी रोजी एमजीएम परिसरातील रुक्मिणी सभागृहात सायंकाळी साडे पाच वाजता मान्यवरांच्या उपस्थितीत चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन होणार असून त्यात इलयाराजा यांना पद्मपाणि पुरस्कार प्रदान केला जाईल..पाच दशकांहून अधिक काळ इलयाराजा यांनी भारतीय चित्रपटसंगीतात सातत्यपूर्ण आणि सर्जनशील योगदान दिले आहे. आतापर्यंत त्यांनी ७,००० हून अधिक गाणी तसेच १,५०० पेक्षा अधिक चित्रपटांसाठी संगीत निर्मिती केली आहे. तामिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, हिंदी, मराठी आदी विविध भारतीय भाषांमधील त्यांच्या संगीतरचनांनी रसिकांच्या मनात अढळ स्थान निर्माण केले आहे. कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत व लोकसंगीताच्या बाजावर आधारलेले, तसेच पाश्चात्त्य सिम्फनीची शिस्त लाभलेले संगीत ही त्यांची प्रमुख ओळख आहे. भारतीय सिनेसृष्टीतील अतुलनीय योगदानाबद्दल त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.