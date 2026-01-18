मराठवाडा

Ajanta Ellora Film Festival : विख्यात संगीतकार इलयाराजा यांना यंदाचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर!

Ilaiyaraaja Padmapani Award : भारतीय चित्रपट संगीतातील दिग्गज इलयाराजा यांना यंदाचा प्रतिष्ठेचा पद्मपाणि पुरस्कार जाहीर झाला आहे. २८ जानेवारी रोजी अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात त्यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवानिमित्त दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा पद्मपाणि पुरस्कार यंदा चित्रपट संगीताला नवी दिशा देणारे ज्येष्ठ संगीतकार इलयाराजा यांना जाहीर झाला आहे. येत्या २८ जानेवारीला छत्रपती संभाजीनगरात होणाऱ्या अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

