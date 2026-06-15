मराठवाडा

Sukhna River: वाळू माफियांना पोलिसांचा दणका! सुखना नदीतून अवैध उपसा करताना ट्रॅक्टर जप्त, महसूल विभागावरही सवाल

Sand mafia crackdown in Chhatrapati Sambhajinagar district: सुखना नदीपात्रातील अवैध वाळू उपशावर पाचोड पोलिसांची धडक कारवाई; विना नंबर ट्रॅक्टरसह ६.०५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, वाळू माफियांमध्ये खळबळ
Sand Mafia Under Scanner as Police Conduct Fresh Raid on Illegal Mining Operations

Sand Mafia Under Scanner as Police Conduct Fresh Raid on Illegal Mining Operations

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-मुनाफ शेख

आडूळ: घारेगाव येथील सुखना नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर पाचोड पोलिसांनी पुन्हा एकदा धडक कारवाई करत विना नंबरचा ट्रॅक्टर जप्त केला आहे. या कारवाईत ट्रॅक्टरसह एक ब्रास वाळू असा एकूण ६ लाख ५ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरातील वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली असून महसूल विभागाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

Loading content, please wait...
Revenue Department
River
tractor
Chhatrapati Sambhajinagar
illegal sand mining