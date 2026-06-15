Sukhna River: वाळू माफियांना पोलिसांचा दणका! सुखना नदीतून अवैध उपसा करताना ट्रॅक्टर जप्त, महसूल विभागावरही सवाल

-मुनाफ शेखआडूळ: घारेगाव येथील सुखना नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपशावर पाचोड पोलिसांनी पुन्हा एकदा धडक कारवाई करत विना नंबरचा ट्रॅक्टर जप्त केला आहे. या कारवाईत ट्रॅक्टरसह एक ब्रास वाळू असा एकूण ६ लाख ५ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरातील वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली असून महसूल विभागाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा... रविवारी (ता. १४) घारेगाव (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथील सुखना नदीपात्रात बेकायदेशीररीत्या वाळू वाहतूक सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पाचोड पोलिसांनी कारवाई केली. पोलिस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे, पोलिस कर्मचारी विष्णू सानप व नितेश जाधव यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई करत विना नंबरचा ट्रॅक्टर ताब्यात घेतला. जप्त करण्यात आलेला ट्रॅक्टर पुढील कारवाईसाठी पाचोड पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आला आहे. .दरम्यान, घारेगाव परिसरातील सुखना नदीपात्रातून गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा होत असल्याची चर्चा आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, रात्रीच्या वेळी जेसीबीच्या सहाय्याने नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू काढली जाते. चार ते पाच हायवा आणि पंधरा ते वीस ट्रॅक्टरद्वारे दररोज वाळूची वाहतूक होत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. .या अवैध उत्खननामुळे नदीकाठच्या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे बांध वाहून गेले असून शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महसूल विभागाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.पोलिस प्रशासन वेळोवेळी कारवाई करत असताना महसूल विभाग मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. अवैध वाळू उपशामुळे पर्यावरणीय हानीसह महसूलाचेही मोठे नुकसान होत असल्याने या प्रकरणी वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.