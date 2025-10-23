Dharashiv News: पोलिसांच्या कृपाशीर्वादाने बाणगंगा नदीतून अवैध वाळू उपसा

धनंजय शेटेभूम : पोलिसांच्या कृपाशीर्वादाने बाणगंगा नदी पात्रातून सर्रास अवैध वाळू उपसा चालू असल्याचे पहावयास मिळत आहे..महसूल व पोलीस प्रशासन दिवाळीमध्ये या भागात जात नसल्याने वाळू माफिया सक्रिय होऊन बाणगंगा नदी पात्रातून खुलेआम वाळू साकारत असल्याचे दिसत आहे .महापूर येऊन गेल्यानंतर नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्यामुळे वाळू उघडी पडली आहे .याचाच फायदा घेत वाळू माफिया मध्यरात्री वाळू उपसा करताना दिसत आहेत ..भूम येथील समशानभूमीच्या पाठीमागील बाजू पासून ते गोलेगाव , चिंचपूर ,बेलगाव , आंतरगाव पर्यंत सर्रास वाळू उपसली जात आहे .या भागातील पोलीस बीट अंमलदार ,तलाठी , मंडळ अधिकारीयांना याची माहिती असताना देखील वाळू माफीयावर कोणत्याही प्रकारे कारवाई केल्याची दिसत नाही..मागील काही दिवसात चिंचपूर येथील वाळू माफियाने मोठ्या प्रमाणात वाळू साठा करून ठेवला होता .या ठिकाणी तहसीलदार व त्यांच्या पथकाने वाळू साठा ठिकाणी जात वाळू जप्त केली .मात्र त्या नंतररही वाळू माफिया सक्रिय झाले आहेत . रात्रीच्या वेळेस मोठमोठे खड्डे करून बाणगंगा नदी पात्रातून वाळू उपसली जात आहे .भूम ते अंतरगाव पर्यंत शेतकऱ्यांनी या वाळू माफियांना आडूनुक केले की वाळू माफिया शेतकऱ्यांना दमदाटी करून शेतकऱ्यांना तक्रार देऊ देत नाहीत..या वाळू उपसामागे पूर्णपणे पोलीस बिटमलदार पोलीस प्रशासन असल्याचे या भागातील शेतकरी बोलून दाखवत आहेत .कसल्याही प्रकारे कोणाचाही दबाव या वाळू माफियांवर राहिलेला नाही .रात्रीच्या वेळेस वाळू उपसा करून भूम शहरातील काही भागात सर्रास पहाटेच्या सुमारास वाळू आणून विक्री केली जात आहे .जर खुल्या अशाप्रकारे शहरांमध्ये सुद्धा वाळू आणून विकली जात आहे .मात्र पोलीस प्रशासन याकडे डोळेझाक करत असल्याचे दिसत आहे .या वाळू माफियांवर कारवाई करावी अशी मागणी शेतकरी व नागरिकांमधून होत आहे..Ghod River Flood : घोडनदीला आलेल्या पुरामुळे बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील वाहतूक ठप्प, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान.बाणगंगा नदी पात्रात अवैधरित्या वाळू उपसा करणाऱ्यांवर महसूल कडून पथक पाठवून वाळू उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .रैवैयाह डोंगरेउपविभागीय अधिकारी भूम .भूम तालुक्यात बाणगंगा नदीसह इतर वाहणाऱ्या नदीमधून वाळू माफिया अयोध्या रित्या वाळू उपसा करत आहेत .या वाळू माफियांवर पोलीस व महसूल प्रशासनाने नियंत्रण ठेवून कारवाई करावी .गणेश अंधारे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.