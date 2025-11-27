Bhokardan Crime : भोकरदनजवळ गोठ्यात अवैध गर्भलिंगनिदान केंद्र; दोन संशयितांना बेड्या

भोकरदन (जि. जालना) - शहरापासून जवळच असलेल्या गवळीवाडी शिवारात एका पत्र्याच्या गोठ्यात अनेक महिन्यांपासून अवैधपणे सुरू असलेल्या गर्भलिंगनिदान रॅकेटचा बुधवारी (ता. २६) सायंकाळी पर्दाफाश करण्यात आला. जालना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या पथकाने संयुक्तपणे छापा टाकून दोन संशयितांना अटक केली आहे. छाप्यावेळी तीन महिला गर्भलिंग निदानासाठी आल्याचे आढळले..गोठ्यात अवैध गर्भलिंगनिदान होत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला मिळाली. त्यानुसार या विभागासह आरोग्य विभागाच्या पथकांनी कारवाई केली. हे ठिकाण जिल्हा परिषद वस्ती शाळेच्या भिंतीला लागून आहे. पोलिसांनी अटक केलेल्यांपैकी सतीश बाळू सोनवणे (रा. छत्रपती संभाजीनगर) हा केवळ बारावी उत्तीर्ण आहे. तो या प्रकरणातील मुख्य संशयित आहे..छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना येथे यापूर्वी आढळलेल्या गर्भलिंग निदान व गर्भपात प्रकरणांत तो आरोपी राहिला आहे. दुसरा संशयित केशव हरी गावंडे (रा. भोकरदन) हा शहरातील तेजस पॅथॉलॉजी लॅबचा मालक आहे. त्याची लॅब पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या ५० फुटांवर आहे. अनेक महिन्यांपासून तो हा अवैध व्यवसाय करत असल्याचे परिसरातील रहिवाशांनी सांगितले..साहित्य केले जप्तपोलिसांनी संशयितांकडून निदान करण्याचे यंत्र, टेस्ट ट्यूब, इंजेक्शन, गर्भपाताच्या गोळ्या आणि मोबाइल जप्त केले आहेत. या कारवाईनंतर गोठ्याचा मालक समाधान विठ्ठल चोरमारे फरार झाला आहे. गर्भलिंग निदानासाठी आलेल्या तीन महिलांचे जबाब घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू होते. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..राजकीय वरदहस्ताची चर्चावर्षभरापूर्वी भोकरदन येथे अवैध गर्भलिंग निदान प्रकरणी मोठी कारवाई झाल्यानंतर संशयित गावंडे याने त्याचे केंद्र शहरातून खेडेगावात हलवल्याची चर्चा होती. त्याच्यावर कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे का, याचा तपास करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..यांनी केली कारवाईस्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश उबाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. त्यात सहायक निरीक्षक सचिन खामगळ, उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ, विजय डिक्कर, दीपक घुगे, प्रशांत लोखंडे, इर्शाद पटेल, रमेश राठोड, रमेश काळे, सतीश श्रीवास, सोपान क्षीरसागर, गोदावरी सरोदे, सत्यभामा उबाळे, गणपत पवार तसेच जालना जिल्हा रुग्णालयाच्या विशेष पथकातील अॅड. सोनाली कांबळे, डॉ. विजय वाकोडे, डॉ. ज्ञानेश्वर वायाळ, डॉ. कृष्णा वानखेडे, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक स्नेहल साळवे, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी संजीवन लोखंडे, मनोज जाधव आदींचा समावेश होता..मोबाइल यंत्रणेचा वापर...कारवाईदरम्यान पोलिसांना धक्कादायक गोष्टी आढळल्या. गर्भलिंग निदानासाठी संशयित मोबाइलचा वापर करत होते. मोबाइलमध्ये गर्भलिंगनिदानासाठीचा प्रोग्रॅम होता. हायटेक किटच्या मदतीने मोबाइलमध्ये सर्व डाटा गोळा करून काही क्षणातच अहवाल (रिपोर्ट) काढला जात असे. यासाठी प्रत्येकी सुमारे वीस हजार रुपये घेतले जात होते..यापूर्वीही गेले होते पथकपरिसरातील ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागाचे एक पथक संबंधित गोठ्यावर येऊन गेले होते. मात्र, त्यावेळी नेमके काय झाले हे गुलदस्त्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.