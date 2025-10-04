Marathwada Weather Update: मराठवाड्यात आजपासून पुन्हा पावसाची शक्यता; जाणून घ्या कसे असेल हवामान?

परभणी : प्रादेशिक हवामान केंद्र मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार शनिवारी (ता.४) रोजी परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांंत तुरळक ठिकाणी वादळासह मेघगर्जना होऊन हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील हवामानशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. कैलास डाखोरे यांनी दिली..मराठवाडा विभागात शनिवारी (ता.४) रोजी काही ठिकाणी तर ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान तूरळक ठिकाणी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसात कमाल तापमानात हळूहळू वाढ होईल मात्र त्यानंतर तापमानात फारशी तफावत जाणवणार नाही..पुढील चार ते पाच दिवसांत किमान तापमानातही फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. विस्तारीत अंदाजानुसार मराठवाडा विभागात ३ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असून कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी आणि किमान तापमान सरासरीएवढे ते किंचित जास्त राहण्याची शक्यता आहे..१० ते १६ ऑक्टोबर या कालावधीत पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहील, तर कमाल तापमान सरासरीएवढे ते सरासरीपेक्षा कमी आणि किमान तापमान सरासरीएवढे ते किंचित जास्त राहण्याचा अंदाज आहे..Wardha Farmer: सोयाबीन अंकुरले, कपाशीची बोंडे काळवंडली; संततधार पावसाचा परिणाम, शेतकरी हतबल, उत्पन्नाची आशा धूळीस.शेतकऱ्यांसाठी सल्लाशेतकऱ्यांना सल्ला देण्यात येतो की, हवामान स्थिती लक्षात घेता फवारणी, आळवणीची कामे टाळावीत किंवा पावसाची उघड व वापसा बघूनच करावीत. काढणी केलेल्या सोयाबीनची साठवणूक सुरक्षित ठिकाणी करावी, जेणेकरून पावसामुळे नुकसान होणार नाही. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी येथील ग्रामीण कृषी हवामान सेवा योजनेतील तज्ज्ञ समितीने हा सल्ला दिला असून शेतकऱ्यांनी हवामानाचा विचार करून योग्य शेती निर्णय घ्यावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.