Marathwada Weather Update: मराठवाड्यात आजपासून पुन्हा पावसाची शक्यता; जाणून घ्या कसे असेल हवामान?

IMD Update: मराठवाडा विभागात ३ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांना याचा फटका बसणार आहे.
परभणी : प्रादेशिक हवामान केंद्र मुंबई येथून प्राप्त झालेल्या अंदाजानुसार शनिवारी (ता.४) रोजी परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांंत तुरळक ठिकाणी वादळासह मेघगर्जना होऊन हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे अशी माहिती वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील हवामानशास्त्र तज्ज्ञ डॉ. कैलास डाखोरे यांनी दिली.

