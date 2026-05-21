Diesel Shortage: डिझेल टंचाईने पैठण तालुका ठप्प; पंपावर शेतकऱ्यांच्या रांगा, मशागतीची कामे अडचणीत

पाचोड : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतशिवारात मशागतीची कामे अंतिम टप्प्यात पोहोचली असतानाच पैठण तालुक्यात डिझेल टंचाईने भीषण रूप धारण केले आहे. पाचोड, आडूळ, विहामांडवा, रजापूरसह अनेक भागांतील पेट्रोल पंपांवर डिझेलसाठी शेतकऱ्यांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून, इंधनाच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांना अक्षरशः रात्रभर पंपावर मुक्काम ठोकावा लागत आहे..खरीप हंगाम डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकरी दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत. मात्र ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर आणि इतर शेती यंत्रांसाठी आवश्यक असलेले डिझेलच मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे. अनेक जण प्लास्टिकच्या कॅन घेऊन पहाटेपासूनच पंपावर रांगेत उभे राहत आहेत. तरीही प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपयांचेच इंधन दिले जात असल्याने अनेकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे..मंगळवारपासून काही पंपांवरील डिझेल पूर्णतः संपल्याने अनेक ट्रॅक्टर चालकांनी रात्रीच पंप परिसरात थांबून पहारा दिला. बुधवारी सकाळी डिझेलचा टँकर दाखल होताच काही मिनिटांतच तो रिकामा झाला. डिझेल मिळवण्यासाठी झालेली धावपळ पाहून अनेकांच्या डोळ्यांत हतबलता दिसून येत होती..सरकारकडून “इंधनाचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे” असे दावे केले जात असले तरी ग्रामीण भागातील वास्तव मात्र अत्यंत वेदनादायी आहे. ऐन पेरणीपूर्व काळात शेतकऱ्यांना इंधनासाठी वणवण फिरावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तातडीने डिझेलचा नियमित पुरवठा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी आर्त मागणी शेतकरी व वाहनधारकांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.