MLA Dhananjay Munde : प्रत्येक संघर्षात सतीश भाऊ माझ्या तर मी सतीश भाऊंच्या पाठीशी कायम उभे राहिलो

परळी वैजनाथ - मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण हे २००८ तर मी २०१० साली विधानपरिषदेत पहिल्यांदा गेलो. स्व. अजितदादांच्या नेतृत्वात काम करत असताना प्रत्येक संघर्षाच्या काळात सतीश भाऊ चव्हाण माझ्या तर त्याच्या संघर्षात मी त्यांच्या पाठीशी कायम उभे राहिलो, असे आगळेवेगळे आमचे नाते असल्याचे मत व्यक्त करतमाजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी परळीतून श्री चव्हाण यांना या निवडणुकीत मोठे मताधिक्य मिळवून देऊ,असे आश्वासन दिले..मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतील महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांच्या प्रचारार्थ गुरुवारी (ता. 15) परळी येथील शिवाजी चौक परिसरातील अक्षता मंगल कार्यालयात महायुतीचा पदवीधर मेळावा दुपारी झाला यावेळी मुंडे बोलत होते.व्यासपीठावर नगराध्यक्ष पद्मश्री धर्माधिकारी ज्येष्ठ नेते गोविंदराव देशमुख बाजीराव धर्माधिकारी,वैजनाथ सोळंके, शेख अब्दुल करीम, अजय मुंडे, शिवसेनेचे राजाभैय्या पांडे, राष्ट्रवादीचे राजाभाऊ औताडे, काँग्रेसचे ॲड. विष्णुपंत सोळंके, प्रा. मधुकर आघाव, प्रा. विनोद जगतकर, सूर्यभान मुंडे, पिंटू मुंडे, अय्युबभाई पठाण, जयपाल लाहोटी, अमर देशमुख, प्रा. बांगड, पिंटू मुंडे, शंकर कापसे, अनंत इंगळे आदींसह नेते, कार्यकर्ते, पदवीधर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..आ. श्री मुंडे पुढे बोलताना म्हणाले,२०१३ मध्ये मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यानंतर एका वेगळ्या व भावनिक परिस्थितीत मी विधानपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माझा उमेदवारी अर्ज दाखल केला, त्यावेळी माझ्या सोबतीला सतीश खंबीरपणे उभे होते, असे म्हणत उमेदवारी अर्ज भरतानाचा तो फोटोच मुंडेंनी भर सभेत स्क्रीनवर दाखवला!.दरम्यान सतीश चव्हाण यांना १८ वर्षांचा तगडा अनुभव असून पदवीधर, शिक्षक यांसह मराठवाड्यातील स्थानिक प्रश्नांची जाण व त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची धमक त्यांच्यात आहे, त्यामुळे या निवडणुकीत श्री चव्हाण यांचा सलग चौथा विजय निश्चित असल्याचेही धनंजय मुंडे यांनी आवर्जून नमूद केले..धनंजय मुंडे यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला स्व. गोपीनाथराव मुंडे, आज जयंती असलेल्या भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांची आठवण काढत आमचे नेते स्व. अजितदादा पवार यांच्या नंतर ही पहिलीच निवडणूक लढवत असून त्यांच्या नेतृत्वाची आणि त्यांनी आमच्यावर नेहमी व्यक्त केलेल्या विश्वास आणि प्रेमाची आठवण प्रकर्षाने जाणवते, अशा शब्दात स्व. अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा दिला, त्यावेळी संपूर्ण सभागृह भावनिक झाले होते.प्रास्ताविक नगरसेवक वैजनाथ सोळंके यांनी केले नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई धर्माधिकारी, राजा पांडे, प्रा. जगतकर, अब्दुल करीम यांनी विचार मांडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.