Chandrashekhar Bawankule : वडट्टीवार, पटोले, सपकाळ एकमेकांवर नाराज; उद्धव ठाकरेंनाही काँग्रेसने सोडले, काँग्रेसची अवस्था बिकट

फुलंब्री - काँग्रेस पक्षामध्ये सध्या प्रचंड अंतर्गत विसंवाद सुरू असून नेते एकमेकांवर नाराज आहेत. विजय वडट्टीवार, नाना पटोले आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यात समन्वयाचा पूर्णपणे अभाव असून याचा थेट परिणाम पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर होत आहे, अशी तीव्र टीका राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. फुलंब्री नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप–राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते..बावनकुळे म्हणाले की, विजय वडट्टीवार नाना पटोले यांच्याशी संवाद साधत नाहीत, तर नाना पटोले हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे पाहायलाही तयार नाहीत. हे सर्व नेते एकत्र येऊन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनाच मानत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाचा गोंधळ, निर्णयक्षमतेचा अभाव आणि दिशाहीन राजकारण दिसून येत आहे..पुढे बोलताना त्यांनी महाविकास आघाडीवरही निशाणा साधला. काँग्रेसने आता उद्धव ठाकरे यांनाही सोडले असून महाविकास आघाडीत सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा फोल ठरत आहे. आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये परस्पर विश्वासाचा अभाव असल्याने जनतेच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्यात ते अपयशी ठरत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला..फुलंब्री नगरपंचायतीच्या निवडणुकीबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, शहराच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याची क्षमता केवळ भाजपकडेच आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांसाठी भाजपकडे ठोस विकास आराखडा असून फुलंब्रीच्या विकासासाठी नगरपंचायतीची चावी भाजपच्या हाती द्यावी, असे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले..या प्रचार सभेला माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार अनुराधा चव्हाण, आमदार संजय केणेकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुहास शिरसाट, बाजार समितीचे सभापती डॉ. राधाकिसन पठाडे, महिला जिल्हाध्यक्ष ऐश्वर्या गाडेकर यांच्यासह भाजप व युतीतील अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..