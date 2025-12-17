मराठवाडा

Chandrashekhar Bawankule : वडट्टीवार, पटोले, सपकाळ एकमेकांवर नाराज; उद्धव ठाकरेंनाही काँग्रेसने सोडले, काँग्रेसची अवस्था बिकट

विजय वडट्टीवार नाना पटोले यांच्याशी संवाद साधत नाहीत, तर नाना पटोले हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे पाहायलाही तयार नाहीत.
नवनाथ इधाटे
फुलंब्री - काँग्रेस पक्षामध्ये सध्या प्रचंड अंतर्गत विसंवाद सुरू असून नेते एकमेकांवर नाराज आहेत. विजय वडट्टीवार, नाना पटोले आणि हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यात समन्वयाचा पूर्णपणे अभाव असून याचा थेट परिणाम पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर होत आहे, अशी तीव्र टीका राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. फुलंब्री नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप–राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते.

