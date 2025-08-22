मराठवाडा

Ganpati Idol : गणेश मुर्तीला महागाईची झालर! शाडू, शिरगोळा यावर असलेली बंदी अचानक उठविली अन् कच्च्या साहित्याचे दर वाढले

बीडमधील गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागातील कारागीराकडून गणेश मूर्तीचे काम जवळपास संपुष्टात आले आहे.
भास्कर सोळंके
गेवराई - यंदा गणरायाचे आगमन बुधवारी २७ तारखेला होत असून, बीडमधील गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागातील कारागीराकडून गणेश मूर्तीचे काम जवळपास संपुष्टात आले आहे.

दरम्यान, शाडू, शिरगोळा यावर असलेली बंदी अचानक उठविल्याने तसेच पिओपी, रंग, काता बंडल अदीचे भाव वाढल्याने यंदाही गणरायाला महागाईची झालर बसल्याने फुटामागे पंचविस-तीस रुपयाने भाववाढ झाली आहे.

