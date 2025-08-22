Ganpati Idol : गणेश मुर्तीला महागाईची झालर! शाडू, शिरगोळा यावर असलेली बंदी अचानक उठविली अन् कच्च्या साहित्याचे दर वाढले

गेवराई - यंदा गणरायाचे आगमन बुधवारी २७ तारखेला होत असून, बीडमधील गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागातील कारागीराकडून गणेश मूर्तीचे काम जवळपास संपुष्टात आले आहे.दरम्यान, शाडू, शिरगोळा यावर असलेली बंदी अचानक उठविल्याने तसेच पिओपी, रंग, काता बंडल अदीचे भाव वाढल्याने यंदाही गणरायाला महागाईची झालर बसल्याने फुटामागे पंचविस-तीस रुपयाने भाववाढ झाली आहे..गौरी-गणपती मुर्ती तयार करणारे कारागीर गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागात आहेत. एक फुट ते १२ फुटांपर्यंत देखण्या आकर्षक अशा गणरायाच्या मूर्त्या तयार करण्यात येतात. हिंदूचा पवित्र असा श्रावण महिना संपताच गौरी-गणपती उत्सवाचे वेध लागतात.यंदा गतवर्षी पेक्षा गौरी गणपती उत्सव दहा दिवसाने आगोदरच आल्याने ऑगस्टच्या २७ तारखेला गणरायाचे आगमन होत असल्याने गणेश मूर्तीचे काम जवळपास संपुष्टात आले आहे. गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागातील जातेगाव, रामपुरी, तलवाडा तसेच माजलगाव तालुक्यातील टाकरवण येथील कारागिरांना बनविलेल्या आकर्षक अशा गणेश मूर्त्या विक्रीस सज्ज झालेल्या आहेत..यंदा गणरायाच्या मूर्त्यांना महागाईची झालर -गेवराई शहर तसेच ग्रामीण भागातील रामपुरी,तलवाडा येथील कारागीर हे मागील काही वर्षापासून गणपती-गौरीच्या मुर्त्या तयार करत आहेत. मध्यंतरी शाडू, शिरगोळा यावर असलेली बंदी अचानक उठविल्याने तसेच मुर्ती आकर्षक करण्यात येणारे पिओपी, रंग, काता बंडल, बासे अदी साहित्याचे दर वाढल्याने यंदा गणेश मुर्ती फूटामागे तीस रुपयाने वाढ झाली आहे..गेवराईच्या रामपुरीच्या गणरायाला परजिल्ह्यातून मागणी -गेवराईच्या रामपुरी येथील राऊत कुटुंब मागील काही वर्षांपासून गौरी अन् गणपतीच्या आकर्षक व देखण्या मुर्ती बनवत असल्याने येथील गणरायाच्या मुर्तीला अहिल्यानगर, जालना, परभणी तसेच बीड जिल्ह्यातील विविध गावातील गणेश भक्त येथिल मुर्तिला पसंती देत असून,उत्सवाची चाहूल लागताच जसा हवा तसा गणराय तयार करण्यास सांगून जातात..मागील काही वर्षांपासून गौरी-गणपती मुर्ती तयार करत आहे.एक फुट ते १२ फुटांपर्यंत गणेशाच्या आकर्षक अशा मुर्त्या तयार होताच परजिल्ह्यात देखील येथील गणरायाच्या मुर्तीला मागणी होते. मात्र, यंदा देखील साहित्याचे दर वाढल्याने गणरायाच्या मुर्तीला महागाईची झालर लागली आहे.- कैलास राऊत,कारागीर, रामपुरी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.