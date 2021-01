उपोषणाचा इशारा देताच ग्रामसेवकाकडून माहिती; कळमनुरी पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापती यांनी दिला होता इशारा

कळमनुरी (जिल्हा हिंगोली) : पंचायत समिती अंतर्गत अधिकारी व ग्रामसेवकाकडून कामाची माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याच्या कारणावरून पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा देताच हादरलेल्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितांची मनधरणी करून येत्या आठ दिवसात सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्याचे लेखी पत्र देत हा विषय तात्पुरता निकाली काढला आहे. येथील पंचायत समिती सभापती व उपसभापती कडून पंचायत समिती अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छतागृह बांधकामावर झालेल्या खर्चाचा तपशील दलित वस्ती व चौदाव्या वित्त आयोग अंतर्गत झालेल्या कामाची चौकशी करून खर्च झालेल्या निधीचा अहवाल मागण्यात आला होता मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कामाची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. या कामांमध्ये झालेला गैरव्यवहार दडपण्याचा प्रयत्न संबंधित अधिकारी वर्गाकडून केला जात असल्याचा आरोप सभापती पंचफुला बेले व उपसभापती मंजूषा राजेगोरे यांनी करून या प्रकारा विरोधात कळमनुरी पंचायत समिती कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेनंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तातडीने मध्यस्थांमार्फत पदाधिकाऱ्यांची मनधरणी करीत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती लावून धरली होती. पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात पंचायत समिती अंतर्गत केलेल्या कामाची माहिती व चौकशी करण्यासंदर्भात लेखी पत्र देण्याची मागणी अधिकाऱ्यांनी मान्य केली अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या मागणी प्रमाणे करण्यात आलेल्या बांधकामाचा निधी वापर केलेला खर्च व काही प्रकरणात चौकशी करण्याचे लेखी पत्र दिल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी आपले आंदोलन तूर्त स्थगित केले. पंचायत समिती प्रशासनाकडून पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केलेल्या कामाची चौकशी व निधी वापराबाबत आता काय माहिती दिली जाते याकडे लक्ष लागले आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

