Success Story: जिद्द, कष्ट आणि ध्येयवेड! ओमकार पेटेकर बनला डॉक्टर, वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश, विद्यार्थ्यांसाठी सुयश प्रेरणादायी..

-अनिल कदमदेगलूर: प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत जिद्द आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर माणिकनगर (ता. नायगाव) येथील ओमकार बालाजीराव पेटेकर याने वैद्यकीय क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन करत डॉक्टर होण्याचा मान पटकावला आहे. ग्रामीण भागातून पुढे येत त्याने सिद्ध केलेले हे यश अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..खतगाव परिसरातील साध्या कुटुंबातून आलेल्या ओमकारने २०२० च्या कोरोना काळात अपार मेहनत घेत नीट परीक्षेत ६२० गुण मिळवत पहिल्याच प्रयत्नात मुंबईतील प्रतिष्ठित सर जे. जे. रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवला. त्यानंतर त्याने यशस्वीरीत्या वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून आपल्या कुटुंबातील पहिला डॉक्टर होण्याचा बहुमान मिळवला..अभ्यासाबरोबरच ओमकारचे व्यक्तिमत्त्व बहुआयामी आहे. गायनाची आवड जोपासतानाच बुद्धिबळातही त्याने देशपातळीवर द्वितीय क्रमांक मिळवत आपली बुद्धिमत्ता सिद्ध केली आहे. विविध तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये त्याने अनेक पारितोषिके आणि सुवर्णपदके पटकावली आहेत.\\.त्याच्या या यशाबद्दल माजी खासदार व मंत्री भास्करराव पाटील खतगावकर, बालाजीराव खतगावकर, बाळासाहेब पाटील खतगावकर, डॉ. मीनलताई पाटील खतगावकर, रवी पाटील खतगावकर तसेच आदमपूरचे माजी सरपंच व मार्केट कमिटी बिलोलीचे संचालक अंबादास शिनगारे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी अभिनंदन केले आहे. .ओमकार हा ग्रामीण साहित्यिक बालाजी पेटेकर यांचा चिरंजीव असून त्याच्या यशाबद्दल सर्व स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ओमकार पेटेकरची ही यशोगाथा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून जिद्द, मेहनत आणि सातत्य असेल तर यश निश्चित मिळते, हे त्याने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.