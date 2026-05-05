Teacher Returns Cash : ढोरेगावच्या क्रीडा निदेशकांनी सीसीटीव्हीच्या मदतीने शेतकऱ्याला ३,५०० रुपये परत केले

कायगाव : समाजात प्रामाणिकपणा आणि माणुसकी अजूनही शिल्लक असल्याचे दाखवून देणारी घटना गंगापूर येथे मंगळवारी (ता ५) दुपारी चार वाजता घडली. ढोरेगाव जि.प. शाळेचे क्रीडा निदेशक अली बाकोदा यांनी रस्त्यावर पडलेले ३,५०० रुपये सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्याला शोधून प्रामाणिकपणे परत केले..नेमकं काय घडलं?मंगळवारी दुपारी गाढेपिंपळगाव येथील शेतकरी कृष्णा गव्हाणे शेती साहित्य खरेदीसाठी गंगापूरला आले होते. काकासाहेब वालतुरे यांच्या ऑटोमोबाईल्स दुकानासमोरून जाताना त्यांच्या खिशातून नकळत ३,५०० रुपये रस्त्यावर पडले.त्याचवेळी तिथे दुचाकीवर असलेले क्रीडा निदेशक अली बाकोदा यांना पैसे पडलेले दिसले. त्यांनी तत्काळ पैसे उचलून परिसरात चौकशी केली, मात्र कोणी दावेदार मिळाला नाही. त्यानंतर बाकोदा यांनी *जवळच्या दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले* आणि पैसे हरवणारी व्यक्ती शोधून काढली..शेतकऱ्याला दिलासाहे पैसे कृष्णा गव्हाणे यांचे असल्याचे निष्पन्न होताच बाकोदा यांनी ते त्यांच्या स्वाधीन केले. अचानक हरवलेले पैसे परत मिळाल्याने गव्हाणे भावूक झाले. त्यांनी अली बाकोदा व काकासाहेब वालतुरे यांचे आभार मानले..सर्वत्र कौतुकया घटनेमुळे अली बाकोदा यांच्या प्रामाणिकपणाचे परिसरात कौतुक होत आहे. "अशा सकारात्मक घटनांमुळे समाजात विश्वास आणि माणुसकीची भावना दृढ होते. बाकोदा यांनी शिक्षक समाजाचा आदर्श उंचावला," असे प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे म्हणाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.