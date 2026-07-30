Insurance Fraud: ओम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलवर विमा घोटाळ्याची छाया? बनावट अपघात प्रकरणातून वैद्यकीय क्षेत्रातील रॅकेटचा पर्दाफाश

उमरगा : एकाच वाहनाचा वापर करून वेगवेगळ्या ठिकाणी खोटे अपघात झाल्याचे भासवत विमा कंपन्यांना लुटणाऱ्या आंतरराज्यीय रॅकेटचा पर्दाफाश झाला आहे. आता या घोटाळ्याचे धागेधोरे थेट वैद्यकीय क्षेत्रापर्यंत पोहोचले असून, उमरगा येथील 'ओम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल' मध्ये संबंधित जखमींनी उपचार केल्याचा संदर्भ आल्याने, या प्रकरणात हॉस्पिटलचा काही संबंध आहे का ? या अनुषंगाने पोलीस कारवाई करतील का? हे पहावे लागेल. .या बाबतची माहिती अशी की, सोलापूर येथील बजाज अलियान्झ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, कर्नाटकच्या आळंद तालुक्यातील खजूरी येथील युवराज कारभारी आणि रमेश शेरी यांनी एकाच वाहनाचे अपघात अनेक ठिकाणी दाखवले आहे. अपघातातील जखमी व्यक्तीवर उमरगा येथील 'ओम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल' येथे उपचार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. विमा क्लेम मिळवण्यासाठी रुग्णांवर केवळ कागदावरच उपचार दाखवून, रुग्णालयाकडून बनावट मेडिकल बिले, वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि डिस्चार्ज कार्ड तयार करून देण्यात आली का ? या अनुषंगाने तपास झाला तर नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल..काय आहे मूळ प्रकरण?एकाच दुचाकीवर (क्र. एम एच २५ डब्ल्यू ६४९५) उमरगा आणि मदनहिप्परगा (ता. आळंद) पोलीस ठाण्यात खोटे अपघात दाखवून विमा दावे ठोकण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या सर्व बनावट दाव्यांमध्ये उपचारासाठी केवळ 'ओम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल' चीच कागदपत्रे जोडण्यात आली होती. असे बजाज अलियान्झ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान हा प्रकार एकाच कंपनीपुरता मर्यादित नसून जवळपास शंभर कोटी रुपयांचा भव्य विमा घोटाळा असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..विमा कंपनीने दिलेल्या तकारीनुसार बनावट अपघाताच्या संदर्भाने गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यात ओम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल मध्ये उपचार केल्याचे कागदपत्राचा उल्लेख आहे. सामान्य व गरीब रुग्णांकडून भरमसाठ रक्कम उकळणाऱ्या या रुग्णालयाची खरोखरच चौकशी व्हायला पाहिजे. या रुग्णालयातील जबाबदार डॉक्टरांवर कारवाईबाबत पोलीसांनी मवाळ भूमिका घेऊ नये. वस्तुस्थिती तपासून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. - श्रीराम राठोड, जिल्हा सचिव भाजप ओबीसी मोर्चा.अपघातातील जखमी व्यक्ति रुग्णालयात दाखल केल्यावर लगेच पोलिसांना कळविण्यात येते. संबंधित जखमी व्यक्तिवर योग्य उपचार, आवश्यक असेल तर शस्त्रक्रिया केली जाते. विमा कंपनीच्या तक्रारीतील दोन जखमी व्यक्तिवर आमच्याकडे उपचार झाले आहेत, त्याचे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. रुग्णालयाकडून कधीही बनावट उपचार अन् कागदपत्र दिलेले नाहीत. - डॉ. सचीन विश्वेकर, ओम मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.