Bridge Collapse : पाटबंधारे विभागाचे भोंगळे कारभार चव्हाट्यावर! विहामांडवा -हिंगणी पुल कोसळला; वाहतूक पूर्णपणे ठप्प

- अनिल गाभुडविहामांडवा - विहामांडवा ते हिंगणी रस्त्यावरील डाव्या कालव्यावर उभारलेला पुल गुरुवार ता. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री आठ वाजता कोसळला. यामुळे ऊसाची वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर पुलाच्या मध्यभागी अडकला, सुदैवाने घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, रात्री आठ वाजता शिवाजी पोकळे यांच्या मालकीची ट्रॅक्टर रोज घेऊन जात असताना, तो पुलाच्या मध्यभागी येताच फुल कोसळला, ट्रॅक्टर मध्यभागी अडकला परंतु आजूबाजूला चालकासह कुणालाही इजा पोहोचली नाही. सध्या कालव्याला रब्बी हंगामासाठी आवर्तन सोडवणे तो सध्या दुथडी भरून वाहत आहे. पूल कोसळल्यामुळे परिसरातील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे..शेतमाल, ऊसतोड कामगार, रुग्ण आणि नागरीक अशा सर्वांनाच मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष ऊस वाहतुकीला खोंळंबा, झालेला असून शेतकरी हवालदिल झालेला आहे, याच मार्गाने गुलमेश्वर कारखान्याची, शरद कारखान्याची उसाची वाहतूक करणारी शेकडो वाहने धावत आहे, आता पुल कोसळल्यामुळे तातडीने पर्यायी रस्ता करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..'पुलास तडे गेल्याने पुलाच्या दुरुस्तीची मागणी केली होती, मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे पुल कोसळला, आमचे नशीब चांगले की कोणतेही जीवित हानी झाली नाही. आता तरी शासनाने डोळे उघडावे व नवीन पुल बांधून नागरिकांच्या समस्येला प्राधान्य द्यावे.'- अंजीरम गायकवाड, सरपंच, हिंगणी..पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता, यांना वारंवार निवेदन दिलेले आहे, झालेले काम हे निकृष्ट दर्जाचे आहे, या डाव्या कालव्यावरील प्रत्येक पुलाचे कामाचे ऑडिट स्टक्चर ऑडिट व्हायला पाहिजे, गुत्तदाराकडून हे पैसे वसूल करायला पाहिजे,- संजयराजे निंबाळकर, माजी सरपंच, विहामांडवा..