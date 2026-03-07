Kalamb News : इस्त्रायल-इराण युद्धाचा धसका, पेट्रोल दरवाढीची अफवा; कळंबमध्ये पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

कळंब - इराण विरुद्ध अमेरिका- इस्रायल या युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणार, अशा अफवा सोशल मीडियावर वेगाने पसरल्या आहेत. या अफवांच्या धास्तीने कळंब तालुक्यातील ढोकी कळंब मार्गावरील भाटशिरपुरा व गोविंदपूर येथील पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र शनिवार (ता. 7) पाहायला मिळाले..पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ होणार असल्याच्या अफवेने शनिवारी ढोकी रोडवरील पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांची अक्षरशः झुंबड उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दुपारपासूनच दुचाकी, चारचाकी वाहनांची लांबच लांब रांग लागली होती. अनेकांनी टाकी फुल करण्यासाठी घाईघाईने पेट्रोल पंपांकडे धाव घेतली.दुपारी अचानक पंपांवर गर्दी उसळली..अनेक ठिकाणी वाहनांच्या रांगा मुख्य रस्त्यांपर्यंत पोहोचल्याने वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला. नेहमी 50, 100, 200 रुपयांचे पेट्रोल भरणारे दुचाकीस्वारही खबरदारी म्हणून टाकी 'फुल' करून घेताना दिसून आले.दर वाढणार असल्याची बातमी सोशल मीडियावर वेगाने पसरताच नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. 'आजच पेट्रोल भरून घ्या, उद्यापासून दर वाढणार,' अशा संदेशांनी लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..परिणामी, पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी झाली आणि काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा रस्त्यापर्यंत पोहोचल्या. दिवसभर वाहनधारकांची ये-जा सुरूच असल्याने पंप कर्मचाऱ्यांनाही मोठी कसरत करावी लागली. काही ठिकाणी किरकोळ वादावादीचे प्रकारही घडल्याचे समोर आले. अनेकांनी पेट्रोल कॅनमध्ये साठवून ठेवण्याचाही प्रयत्न केला..दरम्यान, अधिकृत पातळीवर पेट्रोल दरवाढीबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नसतानाही केवळ अफवेच्या जोरावर इतकी गर्दी झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.दर वाढणार की नाही याबाबत अजून स्पष्टता नसली तरी एका अफवेनेच शहरातील पेट्रोल पंपांवर नागरिकांची झालेली धावपळ आणि चिंता हेच आजचे वास्तव चित्र ठरले..पेट्रोल पंपाच्या स्क्रीनवर अचानक दर वाढले असे दिसले त्यामुळे काही पंप चालकांनी एकमेकांना फोन करून दर वाढले हे खरं की खोटं असे संवाद साधत असताना काही वाहन चालकांनी ऐकले आणि अफवेचे पेव फुटले. मात्र,स्क्रीनवर अचानक दर वाढल्याचे तांत्रिक लोच्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे..रविवारी रंगपंचमी आहे. डेपोतून साठा पोहोचण्यास पाहिजे तेवढा उपलब्ध होत असून कुठेही तुटवडा नाही. युद्धामुळे दरवाढ किंवा साठा संपला, असे काहीही झालेले नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन ढोकी मार्गावरील भाटशिरपुरा येथील इंडियन ऑइलचे पेट्रोल-डिझेल विक्रेते विनोद जाधव यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.