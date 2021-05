हिंगोली जिल्ह्यात पावसाच्या सरी; दिवसभर ढगाळ वातावरण

हिंगोली : जिल्ह्यात मागच्या दोन दिवसापासून वातावरणात बदल झाला आहे. कोरडी हवा (Dry air) सुरू आहे. रविवारी (ता. १६) सकाळी ढगाळ वातावरण (Cloudy weather) होते. सकाळी व त्यानंतर दुपारी अडीच ते तीन यावेळी मेघगर्जनेसह पाऊस (Rain) झाला. यामुळे हळद काढणीस व्यत्यय आला आहे. (It rained in hingoli district on sunday)

जिल्ह्यात मागच्या दोन दिवसापासून जिल्ह्यात वातावरण बदलले आहे. शनिवारी दिवसभर कोरडी हवा होती. रविवारी देखील सकाळी कोरडी हवा ढगाळ वातावरण व पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. त्यानंतर ढगाळ वातावरण होते. दुपारी अडीच ते तीन यावेळी मेघगर्जनेसह पाऊस झाला. नंतर ढगाळ वातावरण कायम होते. पावसाच्या अधुनमधून सरी तसेच मेघगर्जना देखील सुरू होती. हा पाऊस जिल्ह्यात सर्वदुर झाला आहे. या पावसामुळे सध्या जिल्ह्यात अनेक भागात हळद काढणीची सुरू असलेल्या कामास व्यत्यय आला आहे.

यावर्षी हळद काढणीस वारंवार व्यत्यय येत असल्याने हळद उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. पावसाने या पिकाचे नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना हळद झाकण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे. दरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्वी मशागतीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. तर काही शेतकऱ्यांची मशागत पुर्ण होऊन ते खरीप पेरणीसाठी खते, बियाणे घेण्याची तयारी करीत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, पाऊस सुरू झाल्यावर कोरडी हवा थांबली होती. तर पाऊस सुरु असताना देखील उकाडा जाणवत होता. उशीरापर्यंत पावसाची रिमझिम व ढगाळ वातावरण कायम होते. हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे पाऊस सुरु आहे.

