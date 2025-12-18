Jalna Accident: जाफराबाद तालुक्यात मजुरांच्या टेम्पोचा भीषण अपघात; स्कुटी चालक ठार, १८ जखमी

जाफराबाद : अद्रक काढणीसाठी बदनापूर तालुक्यातील चिखली येथून टेंभुर्णी कडे राजूर मार्गे येणाऱ्या मजुरांची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोला गुरुवारी (ता.१८) सकाळी अपघात झाला. यामध्ये टेम्पो व स्कुटीची धडक होऊन स्कुटी चालक रमेश किसन जाधव (रा. टेंभुर्णी) जागीच ठार झाले तर मजुराचा टेम्पो पलटी झाल्याने टेम्पोतील मध्यप्रदेश मधील 18 मजूर जखमी झाले आहेत..त्यांच्यावर टेंभुर्णी येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारार्थ जालना येथे हलविण्यात आले. याबाबत अधिक माहिती अशी की अद्रक काढणीसाठी मध्य प्रदेशातील मजूर टेम्पोद्वारे (क्रमांक एम एच ०६ एजी 48 77) चिखली (ता. बदनापूर) येथून जाफराबाद तालुक्यांमध्ये राजुर मार्गे येत होते..यावेळी टेंभुर्णी येथील शेतकरी रमेश किसन जाधव (वय 55) हे स्कुटी (क्रमांक एम एच 21 सीएफ 69 34)वरून शेतात जात असताना मजुराचा टेम्पो व स्कुटीची धडक झाली यामध्ये स्कुटी चालक रमेश जाधव यांचा जागेवरच मृत्यू झाला दरम्यान जोराची धडक असल्याने समोर जाऊन टेम्पो पलटी झाला यामध्ये मध्यप्रदेशातील विक्रम आवासे, गणेश आवासे, देवसिंग जाधव, कुमसिंग आवासे, बिलात आवासे, महेश आवासे, आकाश चव्हाण, समीर तारवे, परी आवासे, अनिता आवासे, बळीराम आवासे, रोहित चव्हाण, रंजीला चव्हाण, राधिका दावत, रूपसिंग आवासे, रूपाल खिसुके, व मोलीबाई आवासे यांचा जखमीत समावेश आहे. रुग्णांवर येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये प्राथमिक उपचार करून जालना येथे हलविण्यात आले. दरम्यान दोन जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी अपघाताची नोंद घेतली आहे..तातडीने मदत कार्यअपघात झाल्याची माहिती मिळताच देळेगव्हाण येथील ग्रामस्थांसह परिसरातील नागरिकांनी तातडीने सर्व जखमींना टेंभुर्णी ग्रामीण रुग्णालयात हलविले. विशेष म्हणजे जखमी मजुरांना आपण कोणत्या भागात आहोत कोणत्या गावात आहोत याची माहिती नसल्याने ते घाबरून गेले होते. दरम्यान ग्रामीण रुग्णालयामध्ये येथील शारेक सिद्दिकी यांच्यासह युवकांनी रुग्णांना रुग्णालयात आणण्यास मदत केली..Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते.मजुरांच्या वाहतुकीचा प्रश्न उपस्थितजाफराबाद तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अद्रक खरेदी करणारे व्यापारी आहेत या व्यापाऱ्यांकडून अद्रक काढणीसाठी मध्य प्रदेशातील मजूर आपापल्या प्लांटवर आणून ठेवलेले आहेत दररोज सकाळी लहान चिमुकल्यासह या मजुरांची वाहतूक ही टेम्पोद्वारेच केली जाते. विशेष म्हणजे क्षमतेपेक्षा जास्त मजूर भरून संबंधित गुत्तेदार वाहतूक करत असतात. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने गुरुवारी अपघात झाला. मजुरांच्या वाहतुकीच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याची चर्चा याप्रसंगी उपस्थित झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.