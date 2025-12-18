मराठवाडा

Jalna Accident: जाफराबाद तालुक्यात मजुरांच्या टेम्पोचा भीषण अपघात; स्कुटी चालक ठार, १८ जखमी

Tempo Accident: जाफराबाद तालुक्यात मजुरांचा टेम्पो पलटी; स्कुटी चालक ठार, १८ जण जखमी. प्रशासनाने वाहतुकीवर लक्ष देण्याची गरज. तातडीने मदत कार्य सुरू करून जखमी रुग्णालयात हलविण्यात आले.
जाफराबाद : अद्रक काढणीसाठी बदनापूर तालुक्यातील चिखली येथून टेंभुर्णी कडे राजूर मार्गे येणाऱ्या मजुरांची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोला गुरुवारी (ता.१८) सकाळी अपघात झाला. यामध्ये टेम्पो व स्कुटीची धडक होऊन स्कुटी चालक रमेश किसन जाधव (रा. टेंभुर्णी) जागीच ठार झाले तर मजुराचा टेम्पो पलटी झाल्याने टेम्पोतील मध्यप्रदेश मधील 18 मजूर जखमी झाले आहेत.

