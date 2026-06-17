Beed: कोट्यवधी खर्चूनही नळ कोरडेच; जिल्ह्यात ‘हर घर जल’ घोषणेचा फज्जा; जल जीवन मिशनचे पाणी; नेमके मुरतेय कुठे?

बीड: उन्हाच्या तीव्र झळा, उघड्याबोडक्या टेकड्या आणि डोक्यावर हंडा घेऊन पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकणाऱ्या मायमाउल्या... हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या दिमाखात हर घर जल अशी घोषणा देत जल जीवन मिशन योजना आणली. कागदावर कोट्यवधी रुपयांचे आकडे चमकले, फाइल्सना मंजुरीचे पंख फुटले आणि प्रशासनाने निधी वर्ग झाल्याचे छातीठोक दावेही केले. .मात्र, प्रत्यक्षात बीड जिल्ह्याची तहानलेली भूमी आजही थेंब-थेंब पाण्यासाठी टाहो फोडत आहे. राजकीय नेत्यांची भाषणे आणि कंत्राटदारांची बँक खाती या योजनेच्या पैशांनी तुडुंब भरली, पण गरिबांच्या घरातील नळ मात्र कोरडेठाक पडले आहेत. कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही गावागावांत पाण्याचा टिपूस नसल्याने, जल जीवनचे पाणी नेमके मुरतेय कुठे आणि कोणाच्या खिशात, असा संतप्त आणि आक्रमक सवाल आता बीडचा सामान्य नागरिक प्रशासनाला विचारत आहे..IND A vs AFG A: दोन जीवदान मिळूनही वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला; अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजाने त्याला कसा बाद केला? Video Viral.जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून अधूनमधून कामांचा आढावा घेण्याचे निव्वळ कागदी सोपस्कर पार पाडले जातात. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतीन रहमान यांनी काही महिन्यांपूर्वी जल जीवन मिशन अंतर्गत रखडलेल्या कामांची झाडाझडती घेण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावली होती. कामे रखडवणाऱ्या आणि निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना तातडीने कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देऊन नोटिसाही बजावण्यात आल्या. परंतु, बीडमधील कंत्राटदार हे शासकीय प्रशासनापेक्षाही वरचढ ठरले आहेत. या सरकारी नोटिसांना कंत्राटदारांनी अक्षरशः केराची टोपली दाखवली आहे..मुदत संपली तरी चालेल, पण आम्ही आमची थिल्लर पद्धत बदलणार नाही, अशीच उर्मट भूमिका कंत्राटदारांनी घेतलेली दिसते.प्रशासनाचा वचक पूर्णपणे संपल्यामुळेच कंत्राटदार ही मुजोरी करत असून, अनेक गावांतील कामे आजही अर्धवट अवस्थेत धूळखात पडून आहेत. कुठे विहिरी खोदून ठेवल्या आहेत तर पाइपलाइन गायब आहे, कुठे पाइपलाइन टाकली आहे तर नळांना तोट्याच नाहीत. या अनागोंदी कारभारामुळे ग्रामीण भागात तीव्र संतापाची लाट असून, योजना मंजूर झाली, आमच्या नावावर कोट्यवधी रुपये उचलले गेले, मग पाणी कधी मिळणार, असा उद्विग्न व आक्रमक सवाल ग्रामस्थ करत आहेत. बीड जिल्ह्यातील ही भयंकर परिस्थिती पाहता, जल जीवन मिशन ही योजना जनतेची तहान भागवण्यासाठी आली की कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे खिसे भरण्यासाठी, असा गंभीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे..Navale Bridge: नवले पुलावरील अपघातांना बसणार आळा! लवकरच सुरू होणार नवा पर्यायी मार्ग; प्रवाशांना मोठा दिलासा .पाण्याचा सोर्स नसतानाच योजना मंजूर!बीड जिल्ह्याला हादरवून टाकणारी सर्वांत मोठी गोम या योजनेच्या नियोजनात समोर आली आहे. ज्या गावांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून पाइपलाइन टाकण्यात आली आणि नळ जोडले गेले, तिथे पाणीपुरवठा विभागाच्या नियमानुसार पाण्याचा कोणताही अधिकृत सोर्स जवळपास उपलब्धच नाही! कुठे विहीर नाही, विहीर खोदली तर पाणी लागत नाही, कूपनलिका नाही की धरणाचा पत्ता नाही; तरीही गावात नळ योजना मंजूर झाली कशी? हा निव्वळ निष्काळजीपणा नसून प्रशासकीय अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील आर्थिक साट्यालोट्याचा जिवंत पुरावा आहे.."जल जीवन मिशन ही ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या थेट जिवाभावाशी आणि आरोग्याशी जोडलेली अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेत कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा, दिरंगाई किंवा निकृष्ट दर्जाचे काम अजिबात सहन केले जाणार नाही. आम्ही तालुक्यातील आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील रखडलेल्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला असून कामचुकार कंत्राटदारांना नोटिसा बजावून कडक ताकीद दिली होती. मुदत संपूनही ज्या कंत्राटदारांनी कामात हलगर्जीपणा केला आहे किंवा कामे अपूर्ण ठेवली आहेत, अशा कंत्राटदारांना तत्काळ ब्लॅक लिस्ट (काळ्या यादीत) टाकण्याची कारवाई करण्यात येईल."- जितीन रहमान,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.