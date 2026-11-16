Tur Crop: दुष्काळात कष्टातून फुलवले तुरीचे पीक! पाण्याचा केला काटकसरीने वापर; दोन एकरांत २० क्विंटल उत्पादनाची अपेक्षा

जळकोट : यंदा पावसाने ओढ दिल्याने जळकोट तालुक्यातील दुष्काळी स्थितीत खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला. अनेक शेतांमध्ये तुरीचे पीक पावसाअभावी करपून गेले असून, काही ठिकाणी तुरीचा केवळ खराटाच शिल्लक राहिला आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्द, मेहनत आणि पाण्याचे काटकसरीने काटेकोर नियोजन करीत चेरा येथील शेतकरी बालाजी गणपती माने यांनी दोन एकरांत तुरीचे पीक चांगल्याप्रकारे फुलविले आहे. .दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या जळकोट तालुक्यात शेती करणे यंदा मोठे आव्हान ठरले आहे. पावसाने पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांची वाढ खुंटली. तुरीच्या पिकालाही त्याचा मोठा फटका बसला. मात्र, चेरा येथील बालाजी माने यांनी उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरत तुरीचे पीक जगविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. विहीर आणि बोअरवेलच्या पाण्याचा आधार घेत त्यांनी तुषार सिंचनाद्वारे पिकाला पाणी दिले. पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असल्याने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन केले. गरजेनुसार पाणी देत पिकाची जोपासना केली..एकीकडे पावसाअभावी तुरीचे पीक हातचे गेलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असताना माने यांनी मात्र प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत हिरवेगार पीक उभे केले आहे. त्यांच्या या मेहनतीमुळे दोन एकरांतून सुमारे २० क्विंटल तुरीचे उत्पादन मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या हे पीक फुलोऱ्यातून चट्ट्यात आले असून, शेंगा भरणे सुरू झाले आहे. हे पीक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.