मराठवाडा

Georai News : गेवराईतील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा नळ योजना अपुर्णच

बीडमधील गेवराईच्या १८२ गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत १७७ नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे मंजूर आहेत.
mla vijaysinh pandit

mla vijaysinh pandit

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - बीडमधील गेवराईच्या १८२ गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत १७७ नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे मंजूर आहेत, मात्र कंत्राटदार, अधिकारी आणि संबंधितांनी आर्थिक संगणमत केल्यामुळे यापैकी बऱ्याच योजना प्रलंबित राहिल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य जनता पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे.

Loading content, please wait...
MLA
Water supply
schemes
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com