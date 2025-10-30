Georai News : गेवराईतील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा नळ योजना अपुर्णच

गेवराई - बीडमधील गेवराईच्या १८२ गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत १७७ नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे मंजूर आहेत, मात्र कंत्राटदार, अधिकारी आणि संबंधितांनी आर्थिक संगणमत केल्यामुळे यापैकी बऱ्याच योजना प्रलंबित राहिल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य जनता पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे..याप्रकरणी मागील अधिवेशनात आमदार विजयसिंह पंडित यांनी लक्षवेधी सूचने नुसार सभागृहात चर्चा उपस्थित केली होती. त्या अनुषंगानेच पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. यात बैठकीत आमदार पंडितांनी विविध मुद्यावर चर्चा केली..यात प्रामुख्याने जलजीवन मिशन अंतर्गत विहित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करावी. वॅपकॉस सारख्या तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्थेकडील अपुरे मनुष्यबळ, भूवैज्ञानिकांच्या कमतरतेमुळे कोरडे जाणारे जलस्त्रोत यामुळे या संस्थेवर सुद्धा दंडात्मक कारवाई करावी.ज्या कंत्राटदारांनी नळ योजनेचे काम पूर्ण केले आहे किंवा ९० टक्के पर्यंत हे काम झाले आहे, त्यांची देयक अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी..शिवाय ज्या कामाची भौतिक प्रगती २५ टक्के पेक्षा कमी आहे, ती कामे रद्द करून त्याच्या पुनर्निविदा कराव्यात. अशा विविध मागण्या या बैठकीच्या निमित्ताने बुधवारी (ता. २९) गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासमवेत मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत केल्या..या सकारात्मक झालेल्या चर्चे नंतर बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर या बाबत तपशिलाने आढावा घेऊन पुढील निर्णय करण्याचे निर्देश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत..पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सह सचिव डॉ. बापू पवार, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रशांत भामरे, अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनचे अधिक्षक अभियंता अजय सिंग आणि बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतीन रहेमान हे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.