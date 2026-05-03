Latur Crime: जळकोटमध्ये नराधम बापाकडून मंतिमंद अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; १९ आठवड्यांची गर्भधारणा उघड

जळकोट : माळहिप्परगा ता.जळकोट येथील एका बापाने स्वत:च्या अल्पवयीन मंतिमंद मुलीवर बलत्कार करुन १९ आठवडे दोन दिवसाची गरोदर केल्याची धक्कादायक घटना जळकोट पोलिसात आईने फिर्याद दिल्यानंतर उघडीस आली.आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे..याबाबत जळकोट पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी कि,माळहिप्परगा ता.जळकोट येथील एका बापाने आल्पवयीन व मंतिमंद मुलगी असताना अज्ञात गोष्टीचे अमिष दाखवून तिच्यावर सतत अत्याचार केला.आईने मुलगी पाच महिन्यांची गरोदर असल्याचे माहिती झाल्यानंतर याबाबात ता.१७.४.२०२६ रोजी जळकोट पोलिसात अज्ञात व्यक्तीविरूद्ध फिर्यादी दिली होती.पोलिस उपनिरीक्षक श्रिराम माचेवाड व पोलिस कर्मचाप्यांनी तपास चालु केल्यानंतर पोलिसांनी संशयीत म्हणून मुलीच्या वडिलाला ताब्यात घेत आरोपीस पोलिसाचा हिसक्का दाखवताच आपणच आपल्या मंतिमंद मुलीवर बलत्कार केल्याचे कबूल केले..आरोपीला उदगीर न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने दोन दिवसाची पोलिस कोठडी दिली असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रिराम माचेवाड हे करत आहे..तालुक्यातील बापाने स्वत:च्या मंतिमंद मुलीवर बलत्कार केल्याची घटना पहिलीच असल्याने घटनेचा सर्वच स्तरावरुन निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. नरधामास कडक शिक्षा मिळावी अशी मागणी होत आहे.