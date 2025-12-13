Jalna Accident: मंठा रोड ते जामवाडी टोलनाका; दोन भीषण अपघातांत दोघांचा मृत्यू

जालना : मंठा रोडवरील पिरकल्याण फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. ११) रात्री कारने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना घडली..पांडुरंग श्रीराम गायकवाड (वय ५५, रा. सोमनाध जळगाव, ता. जालना) असे मृताचे नाव आहे. दरम्यान, अपघातानंतर कारचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. तालुका जालना पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत मृतदेह जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केला..सोमेश्वर गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी करमाड येथून अपघातग्रस्त कार जप्त केली आहे. भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला ठार झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. १२) जामवाडी टोलनाक्याजवळ घडली..Car Accident : उभ्या कंटेनरला कारची धडक; दोघांचा मृत्यू, सात जण जखमी.तालुक्यातील पोखरी येथील ज्योती मच्छिंद्र धायतडक ठार झाल्या, तर आनंद रमेश तायडे गंभीर जखमी झाले. तालुका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत मृतदेह जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केला. आनंद तायडे यांना रुग्णालयात दाखल केले. या प्रकरणी चालकवर गुन्हा नोंद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.