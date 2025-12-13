मराठवाडा

Jalna Accident: मंठा रोड ते जामवाडी टोलनाका; दोन भीषण अपघातांत दोघांचा मृत्यू

Jalna Road Accident: जालना शहर व तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या भीषण रस्ता अपघातांत दुचाकीस्वार पुरुष व महिला जागीच ठार झाले. कार व ट्रकच्या भरधाव धडकेत या दुर्घटना घडल्या असून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
जालना : मंठा रोडवरील पिरकल्याण फाट्याजवळ गुरुवारी (ता. ११) रात्री कारने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार झाल्याची घटना घडली.

