Jalna Adishakti Award: जालना जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींना ‘आदिशक्ती’ पुरस्कार; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ९ लाखांचे बक्षीस

जालना: महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या जिल्ह्यातील तीन ग्रामपंचायतींची 'आदिशक्ती' पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. या ग्रामपंचायतींना एकूण ९ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे. दरम्यान, राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी या तीन ग्रामपंचायतींचे नावे शासनाकडे पाठवले आहेत. .जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या आदिशक्ती अभियानांतर्गत महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. शासनाच्या महिलाभिमुख योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचवणे, महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे निराकरण करणे, कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करणे ,स्वयं सहाय्यता गटांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगारनिर्मितीच्या संधी उपलब्ध करून देणे, आरोग्य व पोषणाबाबत जनजागृती, तसेच महिला हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणे अशा विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी या ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात आली. जिल्हा स्तरावर निवड झालेल्या प्रथम ग्रामपंचायतीला ५ लाख, द्वितीय ३ लाख आणि तृतीय १ लाखाचे बक्षीस देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे..या ग्रामपंचायती पुरस्काराच्या मानकरीप्रथम : बरबडा ग्रामपंचायत (मंठा तालुका)द्वितीय : सावरगाव हडप ग्रामपंचायत (जालना तालुका)तृतीय : वालसावंगी ग्रामपंचायत (भोकरदन तालुका) ."आदिशक्ती अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या २४ ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी तीन ग्रामपंचायती जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आल्या. राज्य स्तरावरील पुरस्कारासाठीही यांची नावे पाठविण्यात आली आहेत. या पुरस्कारामुळे इतर ग्रामपंचायतींनाही प्रेरणा मिळणार असून, महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अधिक व्यापक स्तरावर प्रयत्न होणार आहेत."- कोमल कोरे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालविकास विभाग जि.प.