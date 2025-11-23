Jalna News: जालना हादरलं! दुचाकी वादातून तरुणाची मारहाण; उपचारादरम्यान मृत्यू

जालना : शहरातील भवानीनगर येथील दुचाकी जाळल्याच्या संशयावरून सात दिवसांपूर्वी झालेल्या मारहाणीत सागर भगवान आगलावे (वय २३, रा. भवानीनगर, जालना) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी कदीम जालना पोलिस ठाण्यात तीन जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..भवानीगर येथील रहिवासी असलेल्या बोडखे यांची सहा महिन्यांपूर्वी दुचाकी अज्ञाताने जाळली. ही दुचाकी सागर आगलावे याने जाळल्याचा बोडखे कुटुंबाला संशय होता. त्यावरून बोडखे कुटुंबीय आणि सागर आगलावे यांच्यात वाद झाला होता..त्यात १५ नोव्हेंबर रोजी सागर आगलावे याला राजा गजानन बोडखे, विजय गजानन बोडखे, आशामती गजानन बोडखे (सर्व रा. भवानीनगर, जालना) यांनी रॉडने बेदम मारहाण केली. त्याला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मागील सात दिवसांपासून त्याच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू होते. .उपचारादरम्यान शनिवारी (ता. २२) त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कदीम जालना पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी मयताच्या आई रुख्मीनबाई आगलावे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये खुनाचे कलम वाढवण्यात आले आहे..Buldhana News: गावातल्या जागेच्या वादामुळे रुग्णालयात मृत्यू; पोलिस कारवाईत चार आरोपी.दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपींच्या शोधासाठी कदीम जालना पोलिसांचे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक स्थापन करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.