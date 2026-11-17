Daulat Satpute Maharaj Case: जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील अवघडराव सावंगी येथील ह.भ.प. दौलत रामनाथ सातपुते महाराज यांच्या मृत्यू प्रकरणात पोलिसांच्या तपासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. महाराजांचा मृतदेह आढळल्यानंतर घटनास्थळी त्यांचा मोबाईल सापडला नव्हता. त्यामुळे पोलिसांकडून मोबाईलचा शोध घेतला जात होता. अखेर मंदिर परिसरातील विहिरीत महाराजांचा मोबाईल आढळून आला असून, पोलिसांनी तो ताब्यात घेतला आहे. या मोबाईलमधील डिजिटल माहितीच्या आधारे मृत्यू प्रकरणातील महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..१५ नोव्हेंबरला आढळला होता मृतदेहह.भ.प. दौलत रामनाथ सातपुते महाराज (वय ४१) यांचा मृत्यू १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी उघडकीस आला होता. अवघडराव सावंगी येथील त्यांच्या राहत्या खोलीत महाराजांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. मात्र, घटनास्थळी महाराजांचा मोबाईल आढळून आला नसल्याने त्याच्या ठिकाणाबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. मृत्यू प्रकरणाच्या तपासात मोबाईल महत्त्वाचा ठरू शकतो, या दृष्टीने पोलिसांकडून त्याचा शोध घेतला जात होता..मंदिर परिसरातील विहिरीत मोबाईल आढळलापारध पोलिसांनी गुप्त माहिती आणि तांत्रिक तपासाच्या माध्यमातून मोबाईलचा शोध सुरू ठेवला होता. या तपासादरम्यान महाराजांचा मोबाईल मंदिर परिसरातील विहिरीत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी पंचांच्या उपस्थितीत विहिरीतून मोबाईल बाहेर काढला आणि तो अधिकृतपणे ताब्यात घेतला. घटनास्थळी मोबाईल न मिळाल्याने सुरू असलेल्या शोधाला यामुळे महत्त्वाचे यश मिळाले आहे..CM विजय दिल्लीत, अन् तामिळनाडूत राजकीय भूकंप; सरकार कोसळणार? MK स्टॅलिन यांनी टाकला सत्तास्थापनेचा डाव.विहिरीतून मिळालेला मोबाईल पुढील तपासणीसाठी पोलिसांनी सायबर विभागाकडे पाठवला आहे. या मोबाईलचा आयएमईआय क्रमांक, त्यामधील उपलब्ध डेटा तसेच कॉल डिटेल्सची तपासणी केली जाणार आहे. मोबाईलमध्ये असलेल्या डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे महाराजांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीशी संबंधित माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जाणार आहे.दरम्यान, हा मोबाईल महाराजांनी स्वतः विहिरीत टाकला होता की अन्य कोणत्या कारणामुळे तो विहिरीत गेला, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. सायबर विभागाच्या तपासणीतून या संदर्भात काही माहिती समोर येते का, याकडे लक्ष लागले आहे..शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणारया प्रकरणात मोबाईलमधील तांत्रिक माहितीबरोबरच शवविच्छेदन अहवालालाही महत्त्व आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिसांचा पुढील तपास पूर्ण झाल्यानंतरच महाराजांच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे..पारध पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खामगळ यांनी मंदिर परिसरातील विहिरीत मोबाईल सापडल्याच्या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमोल दार शिनकर या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. मोबाईलमधील डिजिटल पुरावे आणि तांत्रिक तपासातून काय माहिती समोर येते, यानुसार पुढील तपासाची दिशा स्पष्ट होणार आहे..Cabinet Meeting: दुष्काळी मदतीचा दुसरा हप्ता डिसेंबरमध्ये, आणखी १० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेणार मोठा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.