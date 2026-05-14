Jalna News: डिझेल टंचाईचा महापालिकेला फटका ; दोन जेसीबी, चार डंपर, सात घंटागाड्या दिवसभर बंद

जालना: पेट्रोल पंपधारकांना कंपन्यांना इंधनाचे पूर्ण पैसे अदा केल्याशिवाय इंधन पुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यातील पंपांवरील इंधन संपल्याचे फलक सतत लागत आहेत. ही परिस्थिती दर चार ते पाच तासांमध्ये बदलत आहे. .मात्र, या इंधन टंचाईचा बुधवारी (ता.१३) महापालिकेला फटका बसला. महापालिकेचे दोन जेसीबी, चार डंपर, सात घंटागाड्या इंधनाअभावी बंद होत्यापेट्रोल कंपन्यांकडून पंपधारकांना क्रेडिटवर इंधन पुरवठा बंद झाल्यापासून सतत शहरातील पेट्रोल पंपावर इंधन तुटवडा निर्माण होत आहे..महापालिकेच्या घंटागाड्यांसह इतर वाहनांना लक्ष्मीचंद बेचरसाद पेट्रोल पंपाकडून इंधन पुरवठ्याचा करार आहे. बुधवारी (ता.१३) सकाळी या पेट्रोल पंपावरील इंधन पुरवठा संपल्याने दोन जेसीबी, चार डंपरसह घंटागाड्यांना इंधन मिळाले नाही..परिणामी, ४६ घंटागाड्यांपैकी ३९ घंटागाड्यांमध्ये शिल्लक असलेल्या इंधनावर कचरा संकलनाचे काम करण्यात आले. तर सात घंटागाड्याही बंद राहिल्या. दरम्यान, गुरुवारी (ता.१४) इंधन साठा उपलब्ध होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.."महापालिकेचा करार असलेल्या पेट्रोल पंपावरील इंधनसाठा संपल्याने महापालिकेची काही वाहने बंद होती. यामध्ये दोन जेसीबी, डंपरसह सात घंटागाड्यांचा समावेश आहे. गुरुवारी (ता.१४) इंधनसाठा उपलब्ध होईल."-विजय फुलंब्रीकर, सहायक आयुक्त, महापालिका.