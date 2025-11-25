मराठवाडा
Jalna Crime: जालन्यात येणाऱ्या पिस्तुलांचे मध्य प्रदेश कनेक्शन; मागील अकरा महिन्यांत ३० गावठी कट्टे जप्त, अनेक काडतुसांचाही समावेश
Fake Pistols Seized in Jalna District: जालना शहरासह जिल्ह्यात मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या गावठी पिस्तुलांचा मोठ्या प्रमाणावर आढळ झाला आहे. पोलिसांनी मागील ११ महिन्यांत ३० गावठी पिस्तुले, ५७ जिवंत काडतुसे व तीन मॅगेझिन जप्त केले.
जालना : जालना शहरासह जिल्ह्यात छोट्या-मोठ्या गुन्हेगारांकडे गावठी पिस्तुले आढळत आहेत. ते मध्य प्रदेशातून जळगावमार्गे शहरात येत आहेत. मागील अकरा महिन्यांत पोलिसांनी तब्बल ३० गावठी पिस्तुलांसह ५७ जिवंत काडतुसे, तीन मॅगेझिन जप्त केली आहेत. यातील ८० ते ९० टक्के गावठी पिस्तुले मध्य प्रदेश बनावटीची असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.