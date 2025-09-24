Jalna Fire News : महापारेषणच्या सब स्टेशनला भीषण आग; औद्योगिक वसाहतीतील विद्युत पुरवठा खंडित

जालना : औद्योगिक वसाहत येथील महापारेषणच्या 132 केवी सबस्टेशनला बुधवारी (ता.२४) भीषण आग लागली. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील अर्ध्या पोलाद कंपनीचा वीज पुरवठा बंद झाला होता. .जालना येथील स्टील उद्योगासाठी औद्योगिक वसाहत येते महापारेषणचे सबस्टेशन आहे. या सबस्टेशनला बुधवारी सकाळी तांत्रिक बिघाडामुळे आग लागली. 132 केवी सबस्टेशन मधील 25 आणि 50 मेगा व्होल्ट अँपिअरचे ट्रांसफार्मर जळून खाक झाले आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीचा उच्च दाब विद्युत पुरवठा बंद झाला आहे. .Nilanga Floods : मांजरा-तेरणा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी.या घटनेचा स्टील कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे. तर दुसरीकडे महावितरणचे मोतीबाग आणि 488 येथील सबस्टेशन बंद पडले आहेत याशिवाय 11 केव्ही विद्युत प्रवाह करणाऱ्या 17 वाहिन्यांचाही विद्युत पुरवठा बंद झाला आहे. तर चार एक्सप्रेस बंद पडले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीसह अर्ध्या शहराचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे महापारेषांच्या सबस्टेशनच्या.महापारेषण 25 आणि 50 मेगा व्होल्ट अँपिअरची जोपर्यंत दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत विद्युत पुरवठा सुरळीत होणार नसल्याचे अधिकारांकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.