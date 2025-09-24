मराठवाडा

Jalna Fire News : महापारेषणच्या सब स्टेशनला भीषण आग; औद्योगिक वसाहतीतील विद्युत पुरवठा खंडित

Substation Fire : जालना औद्योगिक वसाहतीतील 132 केवी सबस्टेशनला आग लागल्याने पोलाद उद्योगांसह अर्धा वीजपुरवठा ठप्प झाला आहे.
जालना : औद्योगिक वसाहत येथील महापारेषणच्या 132 केवी सबस्टेशनला बुधवारी (ता.२४) भीषण आग लागली. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील अर्ध्या पोलाद कंपनीचा वीज पुरवठा बंद झाला होता.

