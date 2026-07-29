GST Officer Bribery Case: GST ची महिला अधिकारी लाच प्रकरणी जाळ्यात, ६० हजार घेताना अटक

जालना: इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मंजूर करून देण्यासाठी ६० हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना राज्य सहआयुक्त वस्तू व सेवा कर कार्यालयाच्या राज्यकर अधिकारी सुवर्णा रामेश्वर लोहिया यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (ता. २८) राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयात झाली. दरम्यान, याप्रकरणी कर सल्लागार अक्षय लोढा यालाही अटक केली आहे..शहरातील तक्रारदाराचे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे दुकान आहे. त्यांनी इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणात राज्यकर अधिकारी सुवर्णा रामेश्वर लोहिया (वय ४४) यांनी अर्ज मंजूर करण्यासाठी एक लाखाची लाच मागितल्याचे टॅक्सचे काम करणारे अक्षय लोढा यांनी तक्रारदार यांना सांगितले. त्यामुळे तक्रारदार यांना याप्रकरणी एसीबीकडे तक्रार केली..HSRP Number Plate: एचएसआरपी क्रमांकामुळे भूर्दंड ; प्लेट निखळणे, रंग उडणे, कोटिंग खराब होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ.तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर सेवाकर अधिकारी सुवर्णा लोहिया यांनी मंगळवारी (ता. २८) त्यांच्या कार्यालयाच्या केबिनमध्ये ६० हजारांच्या लाचेची रक्कम पंचासमक्ष स्वीकारली. त्यानंतर एसीबीने सेवाकर अधिकारी सुवर्णा लोहिया, कर सल्लागार अक्षय लोढा या दोघांना अटक केली आहे. याप्रकरणी कदीम जालना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.