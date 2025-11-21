मराठवाडा

Jalna Crime: पोलिस रेकॉर्डवरील एकाचा खून; जालन्यात थरार, जमिनीच्या वादातून चौघांकडून सशस्त्र हल्ला

Jalna News: भावकीतील जमिनीच्या वादातून सशस्त्र हल्ला करून एकाचा खून केल्याची घटना शहरातील नूतन वसाहत भागात गुरुवारी घडली. बाबासाहेब सदाशिव सोमधाने ( वय ४२, रा. अंहकार देऊळगाव, ता. जालना) असे मृताचे नाव आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जालना : भावकीतील जमिनीच्या वादातून सशस्त्र हल्ला करून एकाचा खून केल्याची घटना शहरातील नूतन वसाहत भागात गुरुवारी (ता. २०) घडली. बाबासाहेब सदाशिव सोमधाने ( वय ४२, रा. अंहकार देऊळगाव, ता. जालना) असे मृताचे नाव आहे. तो पोलिस रेकॉर्डवरील आरोपी होता.

