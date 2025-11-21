Jalna Crime: पोलिस रेकॉर्डवरील एकाचा खून; जालन्यात थरार, जमिनीच्या वादातून चौघांकडून सशस्त्र हल्ला

जालना : भावकीतील जमिनीच्या वादातून सशस्त्र हल्ला करून एकाचा खून केल्याची घटना शहरातील नूतन वसाहत भागात गुरुवारी (ता. २०) घडली. बाबासाहेब सदाशिव सोमधाने ( वय ४२, रा. अंहकार देऊळगाव, ता. जालना) असे मृताचे नाव आहे. तो पोलिस रेकॉर्डवरील आरोपी होता. .बाबासाहेब सदाशिव सोमधाने आणि त्याच्या भावकीमध्ये जमिनीवरून काही वर्षांपासून वाद सुरू होता. त्यातून काही दिवसांपूर्वी कृष्णा सोमधाने याचे पाय तोडण्यात आले होते. या प्रकरणी बाबासाहेब सोमधाने याच्यावर गुन्हा दाखल होता. सध्या तो हद्दपार होता. मात्र, सुनावणीवेळी जिल्ह्यात येण्याची मुभा न्यायालयाने त्याला दिली होती. .Pune Crime : वडीलांना केलेल्या मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या मुलास दगडाने मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.त्यानुसार आज तो न्यायालयात आला होता. सायंकाळी पाचच्या सुमारास तो नूतन वसाहत भागात भाजीपाला खरेदी करीत होता. त्यावेळी वाहनातून आलेल्या चार संशयितांनी बाबासाहेब सोमधानेवर तलवारीसह चाकूने हल्ला करून त्याचा खून केला. त्यानंतर वाहन जागीच सोडून चौघे पळून गेले. पोलिसांनी पंचनामा करून उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात दाखल केला. दरम्यान, चार संशयितांपैकी मच्छिंद्र सोमधाने, सचिन गाडेकर, मनोहर सोमधाने यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. एका संशयिताचा शोध सुरू आहे..नूतन वसाहत परिसर हादरलाभाजीपाला खरेदी करत असताना बाबासाहेब सोमधानेवर चौघांनी सशस्त्र हल्ला केला. घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता. भाजीपाल्यावरही रक्त उडाले होते. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे भाजीपाला विक्रेत्यांसह ग्राहकांत घबराट पसरली. अनेकांनी पळ काढला. काहींनी आपल्या दुकानांचे शटर बंद केले. या घटनेने नूत वसाहत भाग हादरून गेला..गुन्हेगारीची पार्श्वभूमीबाबासाहेब सोमधाने याच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोन आणि तलवारी बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांनी त्याला तीन गुन्ह्यांत अटक केली होती. जून महिन्यात दाखल केलेला स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केला होता. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध ‘एमपीडी’चा पाठविलेला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे महिन्यापासून पडून आहे. सध्या तो जिल्ह्यातून हद्दपार होता. केवळ न्यायालयात सुनावणीवेळी जिल्ह्यात येण्याची त्याला मुभा होते. आज तो आला असता पाळत ठेवून संशयितांनी त्याच्यावर हल्ला केला..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.चारचाकी वाहनातून चौघे आले होते. वाहनात तलावरी, चाकू, मिरची पूड, दांडके होते. संशयित या साहित्यासह भरदिवसा शहरात फिरत होते. त्यामुळे ते खुनाच्या तयारीने आले होते. त्यांच्या वाहनाचा कुणाला संशय आला नाही, अशी चर्चा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.