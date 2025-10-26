Jalna Crime: टोळक्याच्या वादातून तरुणाचा खून; जालन्यातील नूतन वसाहतीतील घटना, चार संशयित ताब्यात

जालना : शहरातील नूतन वसाहत येथे जुन्या वादातून पाच ते सहा जणांच्या टोळक्याने शुक्रवारी (ता.२५) रात्री जबर मारहाण केली. या मारहाणीत विकास प्रकाश लोंढे (वय २४, रा. नूतन वसाहत) याचा उपचारादरम्यान शनिवारी (ता.२४) पहाटे छत्रपती संभाजीनगर घाटी रुग्णालयात मृत्यू झाला. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी मुख्य संशयितासह चार जणांना ताब्यात घेतले आहे..नूतन वसाहत येथील विकास लोंढे याचा येथील काही तरुणांसोबत काही महिन्यांपूर्वी वाद झाला होता. शुक्रवारी रात्री विकास लोंढे हा नातेवाइकाच्या लग्नावरून घरी परतला. यावेळी पाच ते सहा जणांच्या टोकळ्याने या जुन्या वादाच्या कारणावरून विकास लोंढे याला रॉड, तलवारी, काठ्याने जबर मारहाण केली..या मारहाणीत जायबंदी करण्याच्या उद्देशाने विकास लोंढे याच्या पायावर अनेक वार करण्यात आले. या मारहाणीत विकास याच्या डोक्यावर रॉडचा वार झाल्याने तो गंभीर जखमी झाला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कदीम जालना पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. तोपर्यंत हे टोळके फरारी झाले..दरम्यान, नातेवाइकांनी विकास लोंढे याला उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याने प्राथमिक उपचार करून छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. उपचारादरम्यान शनिवारी पहाटे विकास लोंढे याचा मृत्यू झाला. प्रकाश लोंढे यांच्या फिर्यादीवरून कदीम जालना पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. कदीम जालना पोलिसांनी सोनू हरिश्चंद्र गायकवाड आणि सोनू संतोष जाधव (रा. नूतन वसाहत, जालना) सुमित संजय जाधव या संशयितांना अटक केली आहे..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.मुख्य संशयिताच्या आवळल्या मुसक्याया प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी विशाल उर्फ वांग्या शिवाजी गायकवाड (वय २४, रा. लहुजी चौक नूतन वसाहत जालना) याला नाशिक स्थानिक गुन्हे शाखेने नाशिक रोडवरील बस स्थानक परिसरातून ताब्यात घेतले आहे. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपविभागीय अधिकारी अनंत कुलकर्णी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.