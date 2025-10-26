मराठवाडा

Jalna Crime: टोळक्याच्या वादातून तरुणाचा खून; जालन्यातील नूतन वसाहतीतील घटना, चार संशयित ताब्यात

Crime News: शहरातील नूतन वसाहत येथे जुन्या वादातून पाच ते सहा जणांच्या टोळक्याने शुक्रवारी रात्री जबर मारहाण केली. या मारहाणीत विकास प्रकाश लोंढे याचा उपचारादरम्यान शनिवारी (ता.२४) पहाटे छत्रपती संभाजीनगर घाटी रुग्णालयात मृत्यू झाला.
Jalna Crime

Jalna Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना : शहरातील नूतन वसाहत येथे जुन्या वादातून पाच ते सहा जणांच्या टोळक्याने शुक्रवारी (ता.२५) रात्री जबर मारहाण केली. या मारहाणीत विकास प्रकाश लोंढे (वय २४, रा. नूतन वसाहत) याचा उपचारादरम्यान शनिवारी (ता.२४) पहाटे छत्रपती संभाजीनगर घाटी रुग्णालयात मृत्यू झाला. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी मुख्य संशयितासह चार जणांना ताब्यात घेतले आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
police
crime
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com