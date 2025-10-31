Jalna Police Action: ब्लॅक फिल्म काचांवर पोलिसांचा प्रकाश; शहरासह जिल्ह्यात १६५ वाहनांवर कारवाई, लाखोंचा दंड

जालना : चारचाकी वाहनांच्या काचांना ब्लॅक फिल्म लावून फिरणाऱ्यांवर शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३०) जिल्हाभरात मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये एकूण १६५ वाहनांवर कारवाई करत एक लाख ३७ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला..शहरातील अनेक चारचाकी वाहनमालक काचांना ब्लॅक फिल्म लावून फिरतात. त्यामुळे वाहनामध्ये कोण आहे आणि काय घेऊन निघाले आहेत, याचा थांगपत्ता लागत नाही. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाने गुरुवारी चारचाकी वाहनांच्या काचांवरील ब्लॅक फिल्म हटविण्यासह वाहनामालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. .शहरातील विशाल कॉर्नर, अंबड चौफुली, मंठा चौफुली परिसरात शहर वाहतूक शाखेने ब्लॅक फिल्म लावलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. .शिवाय शहराअंतर्गत आणि जिल्ह्यात पोलिस ठाण्यांतर्गतही काचांना ब्लॅक फिल्म लावणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत एकूण १६५ वाहनांवर कारवाई करत एक लाख ३७ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला..गावगुंड होणार तडीपार! झेडपी, महापालिका निवडणुकीपूर्वी सोलापूर पोलिसांनी तयार केली रेकॉर्डवरील ६७०० गुन्हेगारांची यादी; अनेकांवर ‘एमपीडीए’चीही कारवाई.या ठाण्यांतर्गत झाली कारवाईपोलिस ठाणे कारवाईचीसंख्याशहर वाहतूक शाखा ५५जिल्हा वाहतूक शाखा ११सदर बाजार १२चंदनझिरा ०९बदनापूर ०४गोंदी ०६घनसावंगी ०८तीर्थपुरी ०५मौजपुरी ११मंठा ०९भोकरदन ०४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.