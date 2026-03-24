Jalna News: बेपत्ता १०७ महिलांचा लागला शोध; एकोणीस ठाण्यांसह ह्युमन ट्रॅफिकिंग पथकाची कामगिरी

जालना: मागील पाच वर्षांपासून बेपत्ता झालेल्या महिलांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी 'ऑपरेशन शोध' मोहीम राबवत तब्बल १०७ बेपत्ता महिलांसह आठ मुलींचा शोध लावला आहे. त्यामुळे रेकॉर्डवरील बेपत्ता महिलांचे प्रमाण कमी झाले आहे.प्रेमप्रकरण, घरातील वाद, रागाच्या भरात मुली व महिला घर सोडतात. अनेकवेळा १८ वर्षे पूर्ण असल्याने मुली प्रियकरासोबत पळून जातात. परंतु, गुन्हा दाखल होताना अपहरणाचा गुन्हा दाखल होतो. पोलिस काही दिवस शोध घेतात. मात्र, मुलगी मिळून आली नाही, तर तीन महिन्यांनंतर हा गुन्हा ह्यूमन ट्रॅफिकिंग पथकाकडे वर्ग होतो..अनेकवेळा राग शमल्यानंतर किंवा विवाह केल्याने पळून गेलेली मुलगी परत येते. मात्र, ही माहिती नातेवाइकांकडून पोलिसांना दिली जात नाही. त्यामुळे पोलिस रेकॉर्डवरून अपहरण प्रकरण कायम प्रलंबित राहते. त्यामुळेच २०२१ ते २०२६ या काळात बेपत्ता झालेल्या २०० केसेस दाखल आहेत. या गुन्ह्यांचा निपटारा करण्यासाठी पोलिसांनी ता. ६ ते ता. २२ मार्चदरम्यान, विशेष 'ऑपरेशन शोध' मोहीम हाती घेतली..यासाठी एक नोडल अधिकारी, दोन सहायक नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत प्रत्येक ठाण्याचा एक कर्मचारी या कामासाठी तैनात केला. प्रत्येक ठाण्याच्या अधिकाऱ्याने बेपत्ता झालेल्या महिलेच्या घरी जाऊन ती परत आली की नाही, याची चौकशी केली. शिवाय संबंधित बेपत्ता महिला नातेवाइकांच्या संपर्कात आहे का, ती सुखरूप आहे का, याची माहिती घेऊन फिर्यादीचा जबाब नोंदवला. तसेच बेपत्ता महिलांचे जबाब नोंदवून १०७ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. त्यामुळे बेपत्ता महिलांच्या केसेस मागील पंधरा दिवसांत २०० वरून ९३ वर आल्या आहेत.."गुन्हा दाखल झालेल्या महिलेच्या नातेवाइकांकडे जाऊन ती महिला परत आली का? किंवा बेपत्ता महिला नातेवाइकांच्या संपर्कात आहे का? याची पडताळणी केली. महिला सुखरूप असल्याची खात्री झाल्यानंतर फिर्यादी व बेपत्ता महिलेचा जबाब घेऊन तिला नातेवाइकांच्या स्वाधीन केले. शिवाय, आठ अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुलींचा शोध लावण्यात आला असून त्यांनाही नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे."-गणेश शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक, ह्यूमन ट्रॅफिकिंग पथक.अपहरण झालेल्या आठ मुलींचा शोधप्रेमाच्या जाळ्यात ओढून अल्पवयीन मुलींना फूस लावल्याप्रकरणी जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत २५ गुन्हे दाखल झाले आहेत. या शोधमोहिमेमध्ये पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, मुंबई या वेगवेगळ्या शहरांतून आठ मुलींचा शोध लावण्यात आला आहे. या आठ मुलींना नातेवाइकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.