Jalna Rain : पिकांचं नुकसान, पण मदत नाही; प्रशासनाच्या ढिसाळपणाचा शेतकऱ्यांना फटका; मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांना मदत, जालना मात्र वंचित

जालना : राज्यात पावसाने हाहाकार माजवला असताना शेतकऱ्यांच्या नजरा राज्य शासनाच्या आर्थिक मदतीकडे लागल्या आहेत. अशात राज्य शासनाने मंगळवारी (ता.२३) राज्यात अतिवृष्टीने ३३ टक्क्यांपेक्षा अधीक बांधित झालेल्या खरीप पिकांच्या नुकसानीची मदत जाहीर केली. या यादीत मराठावाड्यातील चार जिल्ह्यांना मदत जाहीर झाली. मात्र, जालना जिल्ह्यातील जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यातील पंचनाम्यांचे अहवाल प्रशासनाने उशिरा पाठवल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील मदतीपासून जालना वंचित राहिला आहे. .जिल्ह्यात मे महिन्यात माॅन्सूनपूर्व पावसामुळे एक हजार ९२५.७६ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. हा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर झाल्यानंतर त्याची मदत अद्यापि मिळालेली नाही. शिवाय जुलै महिन्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाल्याने अंबड तालुक्यातील २६ हेक्टर, मंठा तालुक्यातील आठ हजार ३५७ हेक्टर तर परतूर तालुक्यातील दोन हजार ८६४ हेक्टर खरीप पिकांसह बागायती पिकांना फटका बसला. त्यामुळे जुलै महिन्यात तब्बल ११ हजार २४८ हेक्टरवरी पिकांचे नुकसान झाले. तर आॅगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे बदनापूर तालुक्यातील ९६७ हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करून राज्य शासनाला अहवाल जाणे अपेक्षित होता..परंतु, जिल्हा प्रशासनाकडून जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीने नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा अहवाल उशिरा राज्य शासनाला पाठवला. त्यामुळे राज्य शासनाने ता.१८ सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या पीक नुकसान पंचनाम्यांच्या अहवालानुसार राज्यातील २० जिल्ह्यांना जुन ते आॅगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसानीची मदत जाहीर केले आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील बीड, धारशिव, लातूर, हिंगोली जिल्ह्याचाही समावेश आहे. शिवाय नांदेड आणि परभणी जिल्ह्याला यापूर्वीच मदत जाहीर झाली आहे. मात्र, जालना जिल्हा प्रशासनाकडून पंचनाम्यांचा अहवाल पाठवण्यात हलगर्जीपणा केल्याने त्याचा फटका नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना बसत असून पिक नुकसानीची मदत जाहीर झालेलेली नाही. त्यामुळे या आठवड्यात राज्य शासनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात जालना जिल्ह्यासाठी मदत जाहीर होण्याची शक्यता आहे..Nilanga Floods : मांजरा-तेरणा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी.जालना वगळा नाही तर अधिकाऱ्यांनी उशिर केलाजुन ते आॅगस्ट दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी बांधित खरीप पिक नुकसानीच्या मदतीचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता.२३) निघाल्यानंतर त्यात जालना जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे सामाज माध्यमांवर जालना जिल्हा अतिवृष्टी अनुदानापासून वगळल्याची चर्चा रंगली होती. परंतु, राज्य शासनाकडून जिल्ह्या वगळण्यात आलेला नाही, तर शासनाकडे जिल्हा प्रशासनाकडून प्रस्ताव उशिरा गेल्याने या यादीमध्ये जिल्ह्याचा समावेश झाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे..जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या खरीप पिकांचा पंचनाम्याचा अहवाल बारकीने तपासून जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीसाठी ता.१९ सप्टेंबर रोजी पाठवण्यात आला. त्यामुळे राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या यादीमध्ये जालन्याचा समावेश नसला तरी पुढील टप्प्यात जालना जिल्ह्यातील जुलै आणि आॅगस्टमधील अतिवृष्टी नुकसानीची मदत राज्य शासनाकडून मिळले.- गणेश महाडिक, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जालना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.