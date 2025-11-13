मराठवाडा

Asia Cup Selection: जालनाच्या तेजल साळवेची कमाल! आंतरविद्यापीठीय सुवर्णपदकानंतर आशिया कपसाठी भारतीय संघात निवड

Tejal Salve Selected for Asia Cup Archery 2025: जालना येथील तेजल साळवे भारतीय संघात आशिया कप तिरंदाजी स्पर्धेसाठी निवड झाली. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील पदक जिंकून तेजलने आपले कौशल्य सिद्ध केले आहे.
जालना : येथील तेजल साळवे हिची सौदी अरेबियातील जेद्दा येथे होणाऱ्या आशिया कप तिरंदाजी स्पर्धेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे.

