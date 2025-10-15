मराठवाडा

Drowning Insidant: जाफराबाद तालुक्यामध्ये तलावात बुडून दोन मुलांचा मृत्यू

Jalna News: जालना टेंभुर्णीत तलावात दोन शाळकरी मुलांचा दुर्दैवी बुडून मृत्यू; ग्रामस्थ व रुग्णालयातील तातडीने मदत. शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी गावकऱ्यांकडून तत्पर कारवाई, पालक आणि प्रशासनाला सतर्कतेचा इशारा.
सकाळ वृत्तसेवा
टेंभुर्णी (जि.जालना) : शाळा सुटल्यानंतर तलावात पोहायला गेलेल्या दोन शाळकरी विद्यार्थ्यांचा बुडून मृत्यू झाल्याची घटना जाफराबाद तालुक्यातील वाढोणा तांडा येथे मंगळवारी (ता.१४) घडली. कुणाल कृष्णा आढे (वय १३) व ओम गणेश आढे (११) अशी मृत विद्यार्थ्यांची नावे आहेत.

