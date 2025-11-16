Jalna News: जिल्ह्याला क्षयरोगाचा विळखा; एक हजार ९०७ रुग्ण सक्रिय, मोफत उपचार असूनही रुग्णसंख्या कमी होईना

जालना : देशात क्षयरोग मुक्त अभियान शासनस्तरावरून राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे क्षयरुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर मोफत उपचारही केले जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस क्षयरुग्ण आढळून येण्याचे प्रमाण वाढत आहे..मार्च २०२४ मध्ये जिल्ह्यात एक हजार ७९ क्षयरुग्ण होते. परंतु, आज जिल्ह्यात एक हजार ९०७ क्षयरुग्ण आहेत. त्यामुळे क्षयरुग्णांमध्ये वाढत होत असल्याचे चित्र आहे. २०२५ पर्यंत देश क्षयरोग मुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे..त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात क्षयरुग्णांचा शोध घेण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून मोहीम राबविल्या जात आहेत. या मोहिमांदरम्यान आढळून आलेल्या क्षयरुग्णांवर जिल्हा क्षयरोग केंद्राकडून मोफत उपचार केले जात आहे. शिवाय लोकसहभागातून क्षय रुग्णांना पौष्टिक आहारही पुरवला जातो. जिल्ह्यात २०२३ मध्ये दोन हजार २४५ क्षयरुग्ण आढळून आले होते. तेच मार्च २०२४ मध्ये जिल्ह्यात एक हजार ७९ क्षयरुग्ण आढळून आले होते. मागील दीड वर्षात जिल्ह्यात क्षयरुग्ण मुक्त होण्यासह रुग्ण वाढही झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यात सध्या एक हजार ९०७ क्षयरुग्ण सक्रिय आहेत. त्यामुळे क्षयरुग्णांचा विळखा कमी होण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे..तालुकानिहाय क्षयरोगांची संख्यातालुका क्षयरोग रुग्ण अंबड १७५बदनापूर १०३भोकरदन १०४घनसावंगी १०७जाफराबाद १२९जालना १०४८मंठा १३५परतूर १०७एकूण १,९०७.प्रतिबंधात्मक उपाययोजनानवजात बालकांचे १०० टक्के बी.सी. जी. चे लसीकरण झाले पाहिजे.आपला आहार संतुलित, सकस प्रथिनयुक्त असावा.व्यसनांपासून दूर राहणेथुंकीदूषित क्षयरुग्णांनी तोंडाला रुमाल किंवा एन-९५ मास्क बांधणे.संशयित क्षयरुग्णाला शोधून लवकर रोग निदान व औषधोपचार करणे.नातेवाइक, मित्र-मंडळी व घरातील इतर व्यक्तींनी सदर रुग्ण नियमित औषधोपचार घेतो की नाही? याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण एक थुंकीदूषित क्षयरुग्ण १० ते १५ लोकांना क्षयरोगाची बाधा करतो..ही आहेत लक्षणेसर्वसाधारण व्यक्ती : दोन आठवड्यांपेक्षा जास्तीचा खोकला, संध्याकाळी ताप येणे, वजनात घट, भूक मंदावणे, छातीत दुखणे, खोकल्यातून किंवा थुंकीतून रक्त पडणे.अतिजोखमीच्या व्यक्ती : थुंकी दूषित रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्ती, मधुमेही, एच. आय. व्ही. बाधित रुग्ण, कुपोषित व्यक्ती, प्रतिकार शक्ती कमी असलेले, धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्ती, स्टेरॉईड औषध घेणाऱ्या व्यक्ती, मूत्रपिंडाचे आजार असणाऱ्या व्यक्ती, फुप्फुसाचे इतर आजार असणाऱ्या व्यक्ती (दमा) यांना एक दिवसाचा जरी खोकला असला तरी ती क्षयरोगाची संशयित व्यक्ती आहे, म्हणून त्यांनी क्षयरोगाची तपासणी करावी..Tuberculosis: फक्त फुफ्फुस नव्हे, आता शरीरभर पसरतोय ‘टीबी’चा संसर्ग! काळजी घेण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला.फुप्फुसाव्यतिरिक्त क्षयरोग : मानेवर सूज व गाठी, मज्जातंतू, हाडे, सांधे, पाठीचे मणके इतर शरीराच्या अवयवांना क्षयरोग होतो, याला फुप्फुसाव्यतिरिक्त क्षयरोग म्हणतात.क्षयरोगाचे निदान : फुप्फुसाच्या क्षयरोगाचे निदान हे थुंकी तपासणीद्वारे व छातीचा क्ष-किरण तपासणी करून केले जाते. यामध्ये संशयित क्षयरुग्णांची दोन बेडका नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. सूक्ष्मदर्शकाखाली दोन्ही थुंकी नमुन्यावर प्रक्रिया करून तपासणी केली जाते. संबंधित रुग्णांची बेडका तपासणी व छातीचा क्ष-किरण तपासणी केल्यानंतर रुग्ण पॉझिटिव्ह असल्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत ९९ डॉट्स औषधोपचार सुरू करण्यात येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.