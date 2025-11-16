मराठवाडा

Jalna News: जिल्ह्याला क्षयरोगाचा विळखा; एक हजार ९०७ रुग्ण सक्रिय, मोफत उपचार असूनही रुग्णसंख्या कमी होईना

Increasing Tuberculosis Cases in Jalna District: देशात क्षयरोग मुक्त अभियान शासनस्तरावरून राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे क्षयरुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर मोफत उपचारही केले जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस क्षयरुग्ण आढळून येण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
Jalna News

Jalna News

sakal

उमेश वाघमारे
Updated on

जालना : देशात क्षयरोग मुक्त अभियान शासनस्तरावरून राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे क्षयरुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर मोफत उपचारही केले जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस क्षयरुग्ण आढळून येण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
Hospital
awareness
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com